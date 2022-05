Szerencsekerék: Kökény Attila eljutott az utolsó feladatig, végül üres kézzel távozott

Nem találta el az utolsó feladványt.

Mint minden este, csütörtökön is megküzdött három játékos a Szerencsekerék című műsorban annak reményében, hogy minél több pénznyereményt tudnak hazavinni. A két civil játékos mellett egy híresség is játszik, Rubint Réka után most Kökény Attila próbálta ki magát és a szerencséjét. A játék során Kökénynek sikerült lehagynia a két másik versenyzőt, így eljutott a finálét jelentő utolsó feladathoz.

A három szóból álló megfejtést azonban nem sikerült kitalálnia, ami a hétszeres olimpiai bajnok volt. El is mondta, hogy nem nagyon mozgatják meg a sportok, emiatt nem is tudta volna kitalálni a segítség alapján a rejtvényt. A meglepetés borítékban, amit Kasza Tibi minden műsor végén felnyit, ötszázezer forint rejtőzött, de mivel nem sikerült megfejtenie a feladványt, nem vihetett haza semmit.