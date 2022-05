Horváth Gréta: Nő létemre szinte bármit megcsinálok

Kisebb vagyont spórol így.

Horváth Gréta már korábban is beszélt arról, hogy nincsenek ellenére a házkörüli munkák. Saját elmondása szerint inkább lenyírja a füvet vagy kivízkövezi a kádat, mintsem hogy celebsimogatóban ücsörögjön.

Az influenszer viszont ettől nehezebb munkákat is szívesen elvégez otthon. Ha kell, fúr, farag, meszel, szerel vagy falat bont, ezzel pedig egy kisebb vagyont megspórol magának.

Nő létemre szinte bármit megcsinálok, cseréltem már lábszelepet a kútban, szereltem vízvezetéket, építettem vissza tetőt, és sorolhatnám. Egyedüli aranyszabályom, hogy olyan területhez nem nyúlok, amiben áram van

– magyarázta a Best magazinnak.

Horváth Gréta egyébként tavaly egy komplett nyaralót is sikeresen felhúzott. Mint mondja, megéri bepiszkolnia a kezét, hiszen gyakran már az is több tízezer forintba kerül, hogy egy szerelő kiszálljon a házhoz. Azt is megjegyezte, hogy azért nem bánná, ha lenne férfi segítsége, és mint kiderült, már van is. Tegnap ugyanis elárulta, hogy van valakije.