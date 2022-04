Liam Neeson Bruce Willisről: A szívem szakad meg érte, minden nap gondolok rá

Új filmjében nem csak rosszfiúkkal, de az öregedéssel is fel kell majd vennie a harcot.

Hamarosan megérkezik a mozikba a Memory című film, melyben a főszereplő Liam Neeson bérgyilkost alakít, akit memóriazavarok kezdenek gyötörni. A filmbéli karakter előbb elfelejti eltüntetni a nyomait, majd hibát hibára kezd halmozni, így a hatóságok is egyre közelebb kerülnek hozzá. A történet több szempontból is hatott Neesonra, főleg azt követően, hogy kiderült: Bruce Willisnél afáziát diagnosztizáltak, ami miatt a színészettel is felhagyott.

A szívem szakad meg érte, minden nap gondolok rá. Különösen megrendítő, nem? Minden jót kívánok neki

– mondta a színész a New York Postnak.

Neeson bevallotta a lapnak, hogy maga is nagyon fél az Alzheimer-kórtól, ugyanis szemtanúja volt már egy barátja mentális leépülésének, emellett pedig több színészt is ismer, akik az idő előrehaladtával egyszerűen képtelenek voltak megtanulni a szövegeiket a filmjeikhez.