Alec Baldwin lánya a színész nyolcadik gyerekéről: Nem az én dolgom, nem érdekel

Ireland Baldwin szerint egyesek megszállottan kíváncsiak az apjára és a családjára.

Alec és Hilaria Baldwin március végén jelentették be, hogy hetedik közös babájukat várják. A színésznek ő már a nyolcadik gyereke lesz, Kim Basingerrel való házasságából ugyanis született egy lánya, aki most 26 éves.

Ireland Baldwin a napokban hosszas Instagram posztban írt arról, hogy nehéz időszakon megy keresztül. Elege van a rosszindulatú trollokból, akiket nem tud nem észre venni az üzenetei között, pedig nagyon szeret idegenekkel beszélgetni, több barátot is szerzett már az Instagramját használva. Mint írja, kritikák kereszttüzében nőtt fel, paparazzók követték, akik előnytelen képeket készítettek róla, teret adva a testalkatán csámcsogó tömegnek.

Elege van azokból az időkből, amiket azzal töltött el, hogy éheztesse magát és a mérlegen ácsorogjon. Jelenleg a boldog jövőjére fókuszál a párjával, és egyszer és mindenkorra szeretné lezárni azt az őrületet is, ami Alec és Hilaria Baldwin hetedik gyereke körül forog.

Megszámlálhatatlan üzeneteket kapok olyan emberektől, akik riasztó módon megszállottjai az apámnak és a családjának. Azt hiszem, sok embert érdekel a véleményem, hát ingyen megkaphatják: nem az én dolgom. Minden médiumnak üzenem, akik felkerestek, hogy nem érdekel. Az életem itt van Oregonban a pasimmal, a 6 kutyámmal és az új bizniszemmel. Füvet szívok, jókat eszem és a saját dolgommal foglalkozom

– hangzott a poszt egy része.

Baldwin a későbbiekben arról is írt, hogy továbbra is modellkedik, illetve foglalkozik forgatókönyvírassal is amellett, hogy kutyákat fogad örökbe ideiglenesen. Hangsúlyozta, hogy a vállalkozásában rengeteg munka van, de végső soron szerencsésnek érzi magát azért, hogy sikerült oda jutnia az életében, ahol most van.