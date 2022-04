Sztárban Sztár!: mutatjuk a döntő legjobb átalakulásait

A döntőben már dupla előadásokkal készültek a versenyzők.

A szombaton véget ért Sztárban Sztár! című műsorban most sem maradtak el a nagy átalakulások, a négy versenyző most is két produkcióval készült. A nyertes Vavra Bence először Sam Smith bőrébe bújt, majd Zsédával közös duettje során Kökény Attilát személyesítette meg.

Marics Peti első előadásakor Charlie-ként jelent meg a színpadon, később Tóth Andival énekelt, Berkes Olivérként.

Szekeres Adrient elsőként a fiatal Michael Jacksont imitálva láthatták a nézők, azután Wolf Katival állt színpadra, mint Oroszlán Szonja.

Ember Márk a döntőben Seal-ként énekelt, később az adásban a Napoleon Boulevard dalával, Kiki bőrébe bújva lépett színpadra, Vincze Lillával.