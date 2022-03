Pumped Gabo: Több zsét a tanároknak!

Mindenkit arra kér, hogy támogassák a pedagógusokat, hiszen nagyon fontosak.

A január 31-i, kétórás figyelmeztető sztrájk után március 16-án országszerte határozatlan idejű sztrájkot indítanak a pedagógusok. A szakszervezetek arra kérik a szülőket, hogy szerdán, csütörtökön és pénteken ne vigyék iskolába a gyermekeket. Az eseményeket élőben követjük a 24.hu-n.

A sztrájkról a Partizán is élőben tudósított Hatvanban, Gulyás Márton oldalán Pumped Gabo is a műsor része volt. Az Instagram-sztár természetesen közösségi oldalán is aktívan tolta a kontentet, a maga módján hangsúlyozva az ügy fontosságát. Mint kiderült, még egy „több zsét a tanároknak” feliratú táblát is készített, amit kézbe is fogott az utcán – ezt a 24 órán át elérhető Instagram történetében lehet megtekinteni.

Gyerekek, ez a tábla el lesz árverezve, és az adomány az menni fog a tanároknak

– mondta később, közelebbről is megmutatva az általa dedikált táblát. A követőit továbbá arra kérte, hogy támogassák anyagilag is a pedagógusokat, hiszen nagyon fontosak.

Pumped Gabo egyébként idén már harmadszorra áll ki egy fontos ügy mellett. Január végén pucéran szállt bele a Fertő tavi beruházásba, nemrég pedig ismét a ruháitól megszabadulva kampányolt azért, hogy fegyverek helyett élelemmel és menedékkel támogassuk Ukrajnát.