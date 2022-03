Heidi Montag az utca közepén, zacskóból rágcsált nyers bölényszívet

Azt reméli, a nyers hús diéta segít a termékenységi problémáin.

Rendesen belejött a nyers hús-csócsálásba Heidi Montag. A Hills színésznője egy ideje különleges diétát követ, ugyanis a férjével nagyon szeretnének még egy gyereket, és információi szerint a nyers húsok fogyasztása segíthet megoldani a termékenységi problémáit.

Ugyan három héttel ezelőtt még viszolyogva harapott bele egy bikaherébe, a minap már úgy ette zacskóból a nyers bölényszívet, mint más a kedvenc hamburgerét. Mindezt mellesleg Los Angelesben, az utcán sétálva tette.

Több mint másfél éve próbálok teherbe esni, örömmel próbálok ki új dolgokat. Nagyszerű tápanyagforrás! Csodásan érzem magam ezen a diétán. Sokkal energikusabbnak és tisztábbnak érzem magam, megnőtt a libidóm és a krónikus fájdalmaim is sokat javultak

– mondta People-nek, hozzátéve, hogy tisztában van a nyers húsfogyasztás rizikóival, de mostanra már az ízéhez is hozzászokott.

Montag egyébként tavaly augusztusban egy műtéten is átesett, a méhpolipjait távolították el. Akkor azt mondta, reméli, hogy ez volt az egyetlen oka annak, hogy nem tudott teherbe esni, most pedig tovább próbálkoznak Spencer Pratttal, hogy a négyéves Gunner Stone kistestvért kaphasson. Bár a színésznő nagyon vágyik egy második babára, januárban elmondta a rajongóinak, hogy bízik Isten tervében, és ha csak egy gyereket szánt neki, akkor azért az egy csodáért is hálás lesz.