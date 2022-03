Hayden Panettiere segélyalapot indít Ukrajna védelmezőinek

Arra kéri a világot, hogy ne nézzék tétlenül az eseményeket.

Oroszország február 24-én hajnalban Vlagyimir Putyin utasítására teljes körű támadást indított Ukrajna ellen. A háborút élőben követjük a 24.hu-n.

Az orosz erőkkel már lassan második hete hadakozik az ukrán lakosság, akiket a világ több pontjáról igyekeznek segíteni, köztük több híresség is. Leonardo DiCaprio 10 millió dollárt adományozott az országnak, Mila Kunisék gyűjtésén pedig 48 óra alatt 15 millió dollár jött össze. A minap Hayden Panettiere is segítő kart nyújtott, akit a családja is az országhoz köt: volt vőlegénye, Volodimir Klicsko és közös lányuk, Kaya is Ukrajnában éltek a háború kirobbanása előtt. Panettiere megerősítette, hogy lánya biztonságban van az ország határain kívül.

A színésznő segélyalapot indít Ukrajna védelmezőinek, szervezete a Hoplon International nevet kapta, célja pedig az, hogy finanszírozni tudják az ukránok egészségügyi ellátását valamit a szükséges védőfelszereléseiket.

Nincsenek szavak, amikkel le lehetne írni, milyen érzés látni az ukrajnai háború kibontakozását. Gyomron vág a tudat, hogy ismerem Ukrajna népét, az embereket, akiket barátaimnak és családtagjaimnak hívok, kétségbeesetten próbálják megvédeni az életüket egy olyan országban, amelyet szeretnek

– mondta bejelentő videójában Panettiere, melynek végén arra kéri a világot, hogy ne nézzék tétlenül az eseményeket, és segítsenek neki, hogy segíthessen.

Együtt változtathatunk a harcukon

– zárta mondandóját a színésznő.