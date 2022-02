Aranyásó is lehetett volna, de inkább kitaposta a saját útját

A 26 éves Rosemarie Vega előtt ott volt a lehetőség, hogy a könnyű utat válassza, de ő inkább a saját elveit követte. Pár éve még ajtó sem volt a szobájában, amit éjszakánként magára zárhatott volna, ma viszont már saját házában él. Ezerrel dolgozik az álmai megvalósításán, miközben egy valakiért rajong igazán: a kisfiáért.

Amíg Magyarországon a jelek szerint kevéssé mennek jól a társkeresős műsorok, addig az Egyesült Államokban virágkorát éli a műfaj. A 90 Day Fiancé, azaz a Három hónap múlva esküvő! 2014-ben indult útjára a TLC platformján, a koncepció pedig annyira népszerű lett, hogy mára szinte nem is lehet összeszámolni, hány spin-off készült belőle.

A műsor alapvetően olyan párok életét mutatja be, akik – nem is titkoltan – inkább érdekből fogják egymás kezét, mintsem azért, mert úgy érzik, megtalálták a lelki társukat. Mindig adott egy amerikai, illetve egy (jellemzően) fejlődő országból származó szereplő, utóbbi a jobb élet reményében megigényli a jegyesek vízumaként is emlegetett K-1-es vízumot, ami lehetőséget ad neki, hogy a helyi polgár menyasszonyaként vagy vőlegényeként három hónapon belül házasságot kössön a párjával. Ezek az emberek gyakran csak az említett kártya igénylése után látják egymást először szemtől szemben, ami (nem meglepő módon) érdekes szituációkat szül. Itt jön a képbe a műsor és a kamera, ami mindezt természetesen rögzíti is.

Mivel a két fél nem igazán ismeri egymást, gyakran kiderül, hogy a másik puszta jelenlététől is képesek lennének lekaparni a bőrt a saját arcukról; ennek ellenére van, aki a végsőkig kitart. Miután ugyanis az oltárnál kimondja az igent, bérelt helye lesz az Egyesült Államokban, és a továbbiakban azzal sem kell vesződnie, hogy jó viszonyt ápoljon a hitvesével. Mindenki megkapja, amit akar: a nehéz körülmények közül érkező ember a lehetőséget egy fényesebb jövőre, műsorbéli partnere pedig a hírnevet. Azonban nem mindenki gondolkodik így.

Kínos kezdetek, még kínosabb folytatás

Rosemarie Vega a Fülöp-szigetekről érkezett az Egyesült Államokba a Kaliforniában élő Edward Allen Brownhoz, „művésznevén” Big Edhez. A Facebookon ismerkedtek meg, és gondolták, ha már összekötik az életüket, a részleteket a tévénézőknek is megmutatják. Kettejük első találkozása meglehetősen kínosra sikeredett, az akkor 23 éves Rose jól láthatóan nem készült fel arra, ami várja, ennek ellenére próbált kedves lenni a nála több mint 30 évvel idősebb Eddel – még ha ezt az arckifejezése nem is mindig engedte neki.

Kettejük között hamar előjöttek az ellentétek, és nem csak a nyelvi nehézségek miatt. Big Ed viszonylag hamar elmondta a kamerának, hogy Rose testvére pénzt kért tőle, ezért nem tud teljesen megbízni a nőben, aki később tisztázta, hogy nem tudott a dologról. Valódi ismerkedés helyett tehát majdnem szakítással kezdtek a felek, miután Ed vacsora közben közölte Rosemarie-vel, hogy mivel a nő nem beszél neki a múltjáról és a gyermeke apjáról, azt akarja, hogy csináltasson egy STD-tesztet, azaz menjen el nemibetegség-szűrésre. A nő ekkor teljesen összeomlott, majdnem lapátra is tette a férfit, aki ezt megelőzően rendre kérdésekkel ostromolta, többek között arra volt kíváncsi, hogy Rose minden exét letiltotta-e a Facebookon. Végül kibékültek, majd miután a férfi arra kérte, hogy borotválja le a lábait, Rosemarie szülőhazája felé vették az irányt.

A Fülöp-szigeteken már Big Ed volt az, aki nem mindig tudta véka alá rejteni, hogy mit érez. Rose és családja a nővére birtokában lévő CD-üzlet mögött laktak egy olyan tákolmányban, ahol nem volt rendes ajtó, és tisztességes tető sem óvta a viharoktól az ott lakókat. Szanaszét lógtak a falakból a vezetékek, és a patkányok is elég otthonosan mozogtak a helyiségek között. A család a fürdőszoba kifejezést sem igen ismerte, így Ed egy alkalommal kénytelen volt a nő apjával együtt tisztálkodni. Vödröket és slagokat használva.

A kényelemhez szokott férfi a történtek után vakációra invitálta reménybeli partnerét, ahol hamar véget is ért kettejük kínos románca. A nő ugyanis egy pakkot kapott Edtől, ami fogkefét, fogkrémet és szájvizet rejtett. Közölte, hogy Rose lehelete nem a legkellemesebb, ezért lesz kedves használni azokat, amiket vett neki.

Mint kiderült, a kellemetlen szagot gyomorfekély okozta. A problémákat a gyerekkérdés tetőzte be. Rosemarie már az ismerkedésük elején elmondta Ednek, hogy van egy Prince nevű kisfia, és a jövőben több gyereket is szeretne. A férfi ekkor megosztotta vele, hogy van egy felnőtt lánya, azt azonban nem, hogy nem szeretne több gyereket. Rose ekkor összefoglalta, mit is kapott tőle eddig.

Először a magasságáról hazudott.

Ország-világ előtt leégette, amikor a tévében azt kérte tőle, csináltasson STD-tesztet.

Hülyét csinált belőle akkor is, amikor szájvizet és fogkefét vett neki, miközben gyomorfekély kínozta.

Bár ő többször is hangsúlyozta, hogy szeretne sok gyereket, a férfi nem vallotta be neki, hogy esze ágában sincs családot alapítani.

Rosemarie közölte Eddel, hogy részéről vége, összepakolt és visszautazott a Fülöp-szigetekre, ám ekkor még nem is sejtette, milyen jó döntést hozott. Sok más szereplővel ellentétben ő hű maradt a saját elveihez, és nem volt hajlandó pénzért cserébe megalkudni. Ennek meg is lett a gyümölcse.

A jól használt hírnév

Bár a műsorból hamar kiszállt, Rose Vega nem hagyta veszni azt az ismertséget, amit a 90 Day Fiancé: Before the 90 Days hozott neki. Miután zsebre tette a TLC által kínált 15 ezer dolláros „vigaszdíjat”, hazatérése után elkészítette a saját YouTube-csatornáját, ahol szép lassan közelebb került azokhoz, akik érdeklődtek iránta. A bemutatkozó videóját 2020 májusában tette közzé, ezt mostanra több mint 3 milliószor látták. Azóta már több mint 80 tartalmat posztolt itt, a nézettségek alapján pedig minden bizonnyal szép summát is kap a YouTube-tól. A ScreenRant tavaly áprilisban kimatekozta, hogy Rose egy videójáért körülbelül 2800 dollárt tehet zsebre. Ez a szám azóta jócskán emelkedett, januárban ugyanis elérte a 750 ezer feliratkozót, ezzel pedig nem csak a nézettség, de a kifizetés is növekedett.

Rose Instagramjára szintén érdemes vetni egy pillantást. Nem kell sokat görgetni ahhoz, hogy látható legyen a különbség aközött az élet között, amit 2019-ben élt, és amit most. Az omladozó falak mellett készült szelfiket profi fotók és reklámképek váltották fel. Több kisebb cég is megkereste az ajánlatával, ami nem csoda, hiszen a platformon több mint 630 ezren követik, így abszolút méltó az influenszer elnevezésre, hirdetései egyenként 2 és 3 ezer dollár között hoznak neki a konyhára. A vagyonát azonban nem csak e két felület segítségével gyarapítja.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon ROSEMARIE VEGA (@rose_vega_official) által megosztott bejegyzés



A jelek szerint Rosemarie humoránál volt, amikor úgy döntött, meglovagolja a műsor hozta népszerűségi hullámot. Mémmé vált megszólalásait pólókra, pulcsikra és bögrékre nyomtatta, legolcsóbb termékét, a „nge!” feliratú bögrét közel 15 euróért, azaz ötezer forintért árulja, de majdnem 40 euróért, azaz 14 ezer forintért lehet nála kapni – a nevéből adódóan – rózsás pulóvereket is. Ezeket időnként a videóban is megmutatja, miközben tulajdonképpen saját magát mémeli. Rose rárepült – a sztárok személyes videóit pénzért kínáló – Cameóban rejlő lehetőségre is, így bárki rendelhet tőle egy kedves üzenetet, ha épp arra vágyik. Személyes célra kicsit több mint 11 ezer forintért küld üdvözletet, ám ha valaki az üzleti életben hasznosítaná a mondandóját, akkor ennek majdnem a hétszeresét kell kiperkálnia.

Hogy a kivételes üzleti érzék vagy egy időközben bejelentkezett csapat (esetleg egy menedzserként emlegetett barát?) segített-e Rose-nak kilábalni a mélyszegénységből, nem tudni. Azt viszont igen, hogy legnagyobb álma teljesült mindezzel, sikerült ugyanis eljutnia arra a pontra az életében, amikor mindent meg tud adni Prince nevű kisfiának, aki a legfontosabb neki. Róla nevezte el egyébként a kisboltját is, amit tavaly októberben nyitott.

Mielőtt dolgozni kezdek, látom a laptopom hátterén a fiamat. Mindent az ő jövőjéért csinálok. Nem randizok, nem állok rá készen. Előbb a célok. Szerelmi élet mellett ez nehéz lenne, mert be kéne osztanom az időmet. Szóval csak lépésről lépésre

– mondta egy tavalyi vlogbejegyzésében.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon ROSEMARIE VEGA (@rose_vega_official) által megosztott bejegyzés

Csak előre

Rose sikeréhez persze a közönség is kellett. A tartalmai alatt látható hozzászólásokat elnézve hamar kiderül, hogy követői (akiket rosemarinesnek szólít) a pozitivitása és az élethez való hozzáállása miatt kedvelik. Van, aki ezért néz fel rá, mert ahelyett, hogy drámázással és magamutogatással generálna magának nézettséget, ő csak halad előre az életében, amivel másokat is motivál. Mint olvasható, rajongói még a sok reklámot sem bánják a videói közben, és egyetlen hirdetést sem szakítanak meg, tudván, ezzel is segítik kedvencüket abban, hogy több pénzt gyűjtsön össze az álmai megvalósításához.

Rosemarie Vega tökéletes példa arra, hogy nem csak „aranyásóként” van esélye kitörni annak, aki nehéz körülmények közül érkezik. Nem kérdés, hogy nagy szerencse az övé, saját történetének folytatását viszont már ő maga kovácsolta olyanná, amilyenné szerette volna. Miután lehetősége nyílt korszerű kezelést kapni, visszanyerte az egészségét, a régi szobáját pedig kiürítette, helyrepofozta és átadta a nővérének, hogy több helye legyen pakolni a boltjában.

Összespórolt egy kétszintes házra valót, amit azóta felújított és berendezett. Tavaly áprilisban vett egy farmot is 12 órányira az otthonától, ahol egyszer majd szeretne felépíteni egy házat. Legnagyobb álma akkor válna valóra, ha a területen egy üdülő is üzemelhetne, és amilyen tempóban halad, egy nap talán még ez is összejöhet neki. Addig viszont minden bizonnyal azok az apró örömök éltetik majd, amelyek korábban nem adattak meg neki és a kisfiának.