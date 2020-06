Majonézzel formázza a haját, a leendő feleségének meg fogkrémet vesz, mert „büdös a szája”

Az 54 éves (most már) TLC-sztár, Big Ed elég sokat tett azért, hogy olyan mémek jelenjenek meg róla, amiket normális ember nem igazán akar látni magáról.

Nemcsak az életem, de az Instagram Explore-fülem is átalakult a járvány alatt – ez az a menüpont az alkalmazásban, ahol a keresőfunkción kívül olyan posztokat dob elénk az alkalmazás, amik a korábbi lájkjaink alapján nagy valószínűséggel érdekelhetnek minket. A kutyákkal és lakberendezéssel kapcsolatos fotók mellett egyre több, koronavírussal kapcsolatos mémet dobott fel az app (eléggé segítettek abban, hogy a nehéz helyzetekben is legyen min nevetni), az elmúlt hetekben pedig egyre többször futottam bele egy férfiba, akinek lassan minden megmozdulásáról láttam egy fotót vagy videót vicces kísérővel.

Róla van szó:

Kisebb nyomozómunkába telt, hogy kiderítsem, kiről is van szó, de végül megtaláltam: ő Big Ed, aki a TLC egyik műsorában szerepelt, ahol annyira zseniális alakítást nyújtott, hogy Instagramon már több mint 400 ezren követik, az arcával ellátott cuccokat is lehet kapni, és nagyon úgy néz ki, sikerült előnyt kovácsolnia abból, hogy mindenki rajta nevet.

90 nap veszekedés

Aki nem ismerné a TLC-t: arról az amerikai tévécsatornáról van szó, ahol többi közt olyan műsorok mennek, amiben a kisnövésű Johnson család mindennapjait nézhetjük meg, ahol öt centire a kamerától nyomnak ki óriási pattanásokat, és ahol egy párnak 90 napja van arra, hogy a házasságkötés előtt összecsiszolódjanak.

Utóbbiban, a Három hónap múlva esküvő!-ben szerepelt Big Ed is, a show lényege pedig az, hogy egy pár (amelynek az egyik fele amerikai, a másik általában fejlődő országból érkezik) jelentkezik a jegyesek vízumaként is emlegetett K-1-es vízumra, kitűzik az esküvőt (fixen három hónappal későbbre), addig pedig megpróbálnak összecsiszolódni. A legtöbb esetben csak a K-1-es vízum benyújtása után találkoznak először élőben a párok.

Mindenféle rosszindulat nélkül: aki látott legalább egy-két évadot, az tudja, hogy az Egyesült Államokon kívülről vízumért jelentkező nem feltétlenül a szerelem miatt szeretne házasodni, ez pedig a legtöbbször konfliktushoz vezet, ugyanis egy idő után nehéz megjátszaniuk magukat, és a legtöbb átlagos párral szemben nem amiatt könnyes a szemük az oltárnál, mert annyira boldogok. A műsornak készült egy utókövető szériája is, ahol megnézik, hogy állnak a párok a házasságkötés után. A legtöbbször sehogy, mert annyira összevesztek, hogy már nem beszélnek, de olyanra is volt példa, hogy az egyik fél pár állammal arrébb felszívódott. Mivel válás nincs, ezért a házasság jogán továbbra is az országban maradhat az, aki nem ott született.

Innentől egy icipicit szpoileres a cikk, aki tervbe venné, hogy végigizgulja Big Ed és barátnője kalandjait, ne nagyon olvasson tovább.

Ed és Rose

Az 54 éves Ed Brown és a 23 éves Rosemarie a műsor negyedik évadában tűntek fel, február 23-tól május 31-ig tizenöt epizódban követhettük végig a románcukat. A férfi Kaliforniában él, onnan ismerkedik meg a Fülöp-szigeteken élő Rosemarie-vel, és három hónap online csetelés után el is döntik, hogy összeházasodnak. A többi párhoz hasonlóan ők is most találkoznak először élőben. Hogy milyen volt az együtt töltött idő, azt szemléltesse pár szalagcím, amit a Google dob fel, ha rákeresünk Big Ed nevére:

Big Ed azt szeretné, ha Rose elmenne nemibetegség-szűrésre, mielőtt először szexelnek, fogkrémet és fogkefét adott neki, mert szerinte büdös a szája.

Rose-t nem érdekli, hogy az expasija az ő Instagramján trollkodik.

A szakítás után Rose életének legjobb időszakát éli, visszament a Fülöp-szigetekre, és Instagram-élőben arról beszél, Ed csak kihasználta őt a hírnévért, igazából soha nem is szerette.

Geoffrey (egy másik szereplő) szerint Big Ed perverz, undorító és manipulálja Rose-t.

Rosemarie nem szívesen beszél a múltjáról, de Ed természetesen faggatja, mert biztos valamit eltitkol ő és a családja is, így amikor a Fülöp-szigetekre utazik, hogy először találkozzon a lánnyal, első kérései között szerepel (a nemibeteg-szűrés mellett), hogy Rose meséljen a hátteréről. A TLC rendszerint feliratozza a nem amerikai szereplőket, mert sokszor tényleg alig tudnak angolul – a filippínó lányra ez most hatványozottan igaz. Amikor Ed a hotelszobában megkérdezi, milyen érzés szemtől szembe ülni vele, Rose csak annyit felel:

Alig bírom elhinni.

A feliratnál is viccesebb az arckifejezés, mutatom:

Ednek 28 év után Rose az első barátnője, beszélgetéseik pedig abban merülnek ki, hogy Ednek túl melege van, ezért nyomatja a klímát, Rose viszont fázik. Mivel Rose-nak még pizsamája sincsen, ezért Ed először egy pólót ad neki, hogy abban aludjon, majd elmennek egy helyi piacra, ahol Ed a kultúrsokkon kívül rátalál egy hálóingre is, amit megvesz a lánynak. Persze kiakad azon, hogy a lány kiveszi a pénzt az ő pénztárcájából, és segít fizetni. A részeket nézve ugyanaz az érzése van az embernek, mint bármelyik másik párnál:

mintha kötelezően az lenne a feladat, hogy köss bele a másikba, és vedd észre a legkisebb hibáit is, hogy aztán majd elváljatok.

A pénznek egyébként fontos szerep jut a történetben, ugyanis bejelentkezik Ednél Rose testvére, Maria, aki pénzt kér a férfitól, mert bajban van az üzlete.

A történet bonyolódik, természetesen tele van klisével, de az kiderül, hogy amennyire motiválatlan Rose, annyira bánik vele nem megfelelően Ed – nem is csoda, hogy a férfiból végül számos mém készült.

És ha már mémek

Ed ismertségének jót tett, hogy a youtuber PewDewPie reakcióvideót készített róla, amit azóta közel tízmilliószor néztek meg. Összegyűjtöttem párat azokból a képekből és videókból, amik az elmúlt hetekben szembe jöttek velem. A fenti információk alapján eleve nem nehéz őt karikírozni, de azt még mindenképpen tegyük hozzá, hogy Ed majonézzel formázza a haját.

Volt, aki Pocahontasszal találta meg a kapcsolódási pontot.

Amikor tízévesen este kilenckor szóltam anyukámnak, hogy ragasztó és színes papírlapok kellenének egy sulis projektre, amit holnap kell leadni.

Amikor a pincér kihozza az ételt, jó étvágyat kíván, majd zavaromban azt válaszolom: te is.

Amikor egy csomó pénzt elköltesz kajára, ami viszont nem esik annyira jól, mint amire számítottál.

Amikor a pasi, aki bejön neked, egy elég unalmas poént tol, de mivel bejön, úgy nevetsz, mintha vicces lenne.

Valakiket annyira megihletett a páros, hogy el is játszották.