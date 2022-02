Bob Odenkirköt szívrohamakor csak a harmadik defibrillálásra tudták visszahozni az életbe

Forgatáson kapott szívrohamot.

Bob Odenkirk még júliusban kapott szívrohamot egy filmforgatáson, de már másfél hónappal utána munkába is állt. A színész most a New York Times-nak adott interjújában mesélt a szívrohamról, hogy milyen tragikus is volt a helyzet a forgatáskor.

Kapcsolódó Bob Odenkirk másfél hónappal szívrohama után visszament forgatni A színészt a Better Call Saul forgatásáról vitték kórházba még július végén.

A színész 2018 óta tudja, hogy gondok vannak a szívével, állítása szerint többször járt szívorvosnál, ahol megállapították, plakklerakódás van a szívében. Érfestést is végeztek már rajta.

Infarktusakor épp az edzőterembe indult, hogy tekerjen egy kicsit, de egyszer csak a földre zuhant. Elmondása szerint kékes-szürkére változott a bőre is. A helyi orvoscsapatnak csak a harmadik próbálkozásra sikerült életet lehelnie Odenkirkbe, annyira nem volt pulzusa.

Harmadszorra visszajöttem az életbe!

– mesélte a színész, aki egy hetet töltött kórházban, ma már teljesen felépült.