Kendall Jenner azzal hencegett, hogy sportolónak született, majd fejjel beleállt a hóba

Aki magasra hág, nagyot esik.

Kendall Jenner imád snowboardozni, és meglehetősen jól is megy neki a téli sport. Időnként persze ő is rosszul mozdul, aminek kisebb vagy éppen nagyobb esés lehet a következménye. Most az utóbbira volt példa.

A modell a Keeping Up With The Kardashians egyik epizódjában arról beszélt, hogy szó szerint

sportolónak lett kifejlesztve, és minden vérvizsgálat, amit elvégeztek rajta kimutatta, hogy túllépte az atletikusság szokásos határát.

Jenner az említett sorral mutatkozott be a TikTokon is, ahova tegnap posztolta első videóját. A felvételen azt mutatja meg, hogyan állt bele a hóba snowboardozás közben egy félresikerült ugrást követően. Szokatlan belépő, annyi biztos, de közel másfélmillió embernek ért egy kedvelést.