Folyamatos a sportfogadás hódítása az online térben (X)

Sokak számára kényelmesebb megoldásnak tűnhet, ha sportfogadásait otthonról köti, ehhez pedig számtalan lehetőség adódik a játékosoknak. Fontos különböző szempontokat figyelembe venni kezdőként a számunkra ideális sportfogadó iroda megtalálásánál. Ilyen szempont lehet akár a regisztráció bonyolultsága, választható sportok vagy játékok mennyisége, általunk kedvelt fizetési mód kiválasztása, de legfontosabb szempontként az oldal biztonságát lehet kiemelni.

A hazai piacdvédelmi törekvések ellenére számtalan oldalt találhatunk a neten, ha sportfogadásokhoz van kedvünk, ugyanakkor jól üzemelt és biztonságos felületet, ahol minden számunkra kedvező feltételt stimmel, már sokkal nehezebb. Minden ilyen oldal igyekszik kitűnni valami egyedivel, hisz a sok versenytárs miatt fontos előnyt szerezni az ügyfelek bevonzásában. De elengedhetetlen, hogy mégis legálisan működjön, amihez szükséges az összes – főként EU-s – hivatalos engedély és tanúsítvány.

A magyar URL általában a biztonságot jelenti a sportfogadásban

Mivel a magyar állam gyakran tiltja le a külföldön bejegyzett cégeket, így ezek a legtöbb esetben fel vannak készülve egy úgynevezett alternatív linkkel, mely segítségével mindenképp visszatérhetünk a megszokott platformunkhoz anélkül, hogy a biztonság csökkenne. A legtöbb legálisan működő, nagyobb nevű oldalak, mint a Bet365 egyike sem szorul eddig ennek használatára, így ezek magyar nyelven, magyar URL-el megtalálhatóak, ami már alapvetően komoly jel, hogy nem bűnözők akarják elcsalni pénzünket. Az pedig a közelmúlt híre, hogy a GVH több celebre is lecsapott, akik sportfogadást reklámoztak nem megfelelő módon.

Az elsődleges és legfontosabb dolog egy sportfogadó oldal kiválasztásánál maga az oldal biztonsága, hisz az emberek személyes adatait és pénzeit kezelik, amely komoly felelősség. Mindenképp magas szintű biztonság és megfelelő típusú titkosítás szükséges mind a tranzakciók lebonyolítása miatt, mind a személyes adatok miatt. Szerencsére minden profibb oldal tisztában van ennek komolyságával és a legfejlettebb technológiát alkalmazzák.

Profi megjelenés minden platformon

A platform egyszerűsége, kezelhetősége és felhasználóbarát működése egy alap elvárás minden irodánál, hogy az embereket könnyebben bevonzza. Az oldal dizájnja háttérbe szorulhat ezek mellett, hisz a látszat sosem elegendő, ha komoly pénzekről van szó. A telefonos nézete napjainkban a legtöbb jóminőségű sportfogadó oldalnak kiválóan működik, azok pedig külön előnyt élveznek, akiknek már az applikáció is megjelent, hisz ezzel nem csak otthonról, de utazás közben is kényelmesen lehet játszani.

Welcome bónusszal operál a legtöbb sportfogadási oldal

Az egyik legegyszerűbb része a sportfogadásoknak maga a regisztráció, aminél fontos, hogy gyorsan végig lehessen vinni, ezzel nem is szokott gond akadni. Személyes adatok kitöltése után kedvező welcome bónuszokat is igénybe lehet venni, melyek általában külön az új regisztrálóknak szólnak, de a régebbi ügyfelek számára is számtalan promóció érhető el, valamint a VIP program is egy remek lehetőség a régi játékosok megtartására és ösztönzésére.

A pénzbefizetésnél az oldalak igyekeznek megadni minél több lehetőséget a pénz feltöltésére, hogy mindenki megtalálja a számára legkedvezőbb megoldást. Ezekhez természetesen tartoznak minimális és maximális árak is, amelyek befizetési módonként eltérőek lehetnek.

A rengeteg sport mellett az élő fogadás lehetősége is vonzóan tud hatni egyes irodáknál, amihez a megfelelő live stream szolgáltatás nagyban megkönnyíti ennek a funkciónak a használatba vételét, de ennek hiányában is valamely formában használni lehet ezt az izgalmas funkciót.

A 24 órás ügyfélszolgálat is alap

Végül, amit fontos még megemlíteni, az az ügyfélszolgálat. Bármilyen felmerülő probléma vagy kérdés esetén ugyanis mindenki szeretne minél előbb választ kapni, vagy megoldani a gondját, ezért is alapvetőnek bizonyul, hogy minél több lehetőséget adjanak az ügyfeleknek. Az email mellett számos opció lehetséges a gyorsabb reakcióidőre, mint például a telefon vagy az online chat, ahol 24 órában állnak a játékosok rendelkezésére.