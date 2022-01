Mischinger Péter szerint a Kihívókban van egy nagyon erős álpozitivitás

Annak viszont örül, hogy a műsorban véget vetett egy három éve tartó viszálynak.

A múlt héten Mischinger Péter búcsúzott az Exatlon Hungary All Star versenyétől. Kiesésekor nem csak a Kihívók, de a Bajnokok közül is volt, aki ejtett könnycseppeket. A versenyző ma a Mokka vendége volt, ahol elárulta, hogy játékára sok egyéb más mellett az a fajta hangulat is rátette a bélyegét, ami tegnap este lángolt fel a Kihívók között.

A csapatban nagyon erős volt szerintem egy ilyen álpozitív hozzáállás a versenyhez, a szituációkhoz. Én ezt nem szeretem

– mondta Mischinger Péter, hozzátéve, hogy nagyon meghatotta, amikor a társai megkönnyezték a kiesését.

A kiesett versenyző azt is elmondta, hogy a műsornak volt egy igazán nagy pozitívuma a számára, mégpedig az, hogy három év után végre kibékültek Rozs Gerivel.