Daniel Craig elmondta, hogy miért adott vérző fejjel interjút

Daniel Craiget a napokban a szintén színész Javier Bardem kérdezgette különböző témákról egy videóinterjúban, mikor az interjú során észrevette, hogy Craignek van valami a fején. Kiderült, hogy az a valami valójában egy seb, amiből megindult a vér. Daniel Craig egy kis időre eltűnt a kamera elől, majd mikor visszaült, elmesélte, hogy fejbe vágta egy iPad.

– mondta, majd azzal viccelődött, hogy ezt kapja azután, hogy tizenhét évig játszotta James Bond karakterét, mivel minden alkalommal megsérült a forgatás során. Legutóbb amiatt írtunk a színészről, mert már felröppent néhány hír azzal kapcsolatban, hogy ki lehet az utódja az ikonikus karakternek.

Daniel Craig did his entire #ActorsOnActors interview with Javier Bardem without realizing he was bleeding from his forehead: “This is 17 years playing Bond! No wonder I get f–ing injured every time I do a movie!” https://t.co/9KfdQMzY1Q pic.twitter.com/QVc1Td9UX5

