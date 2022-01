Péterfi Andreával másodjára is összeházasodtak.

Horváth Tamás és kedvese, Péterfi Andrea már 10 éve vannak együtt, öt évvel ezelőtt pedig már hivatalosan is összekötötték életüket a Maldív-szigeteken. Az egzotikus vidékre rendszeresen vissza is járnak, idén azonban úgy döntöttek, még emlékezetesebbé teszik a tizedik évfordulójukat, és másodjára is összeházasodnak az Indiai-óceán partjainál.

Másodszor is igen!

– írta friss fotóik mellé az énekes, alább pedig megköszönte a követőitől kapott jókívánságokat.