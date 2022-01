Eredetileg Lady Gagának és Salma Hayeknek közös szexjelenete is volt A Gucci-ház című filmben

Novemberben mutatták be a A Gucci-ház című filmet, a Ridley Scott rendezése alatt készült filmben a főszereplő, Lady Gaga–Adam Driver páros mellett olyan nevek szerepelnek, mint Salma Hayek, Jared Leto, Al Pacino és Jeremy Irons. Egy, a film kapcsán szervezett kerekasztal-beszélgetés során Lady Gaga elárulta, hogy a cselekmény eredetileg úgy folytatódott volna Maurizio Gucci halála után, hogy Patrizia Gucci és jósnője, a Pina becenévre hallgató Giuseppina Auriemma végül összejönnek, amit egy szexjelenettel hoztak volna a nézők tudtára.

Lady Gaga kijelentése után Salma Hayek hozzátette, hogy tényleg nem viccelt.

