Exatlon Hungary All Star: Szabó-Thomka Hanna pánikrohamot kapott, Adu Laci megszédült a futama alatt

Többen is rosszul lettek a verseny közben.

Kemény küzdelmeket láthattak a nézők az Exatlon Hungary All Star tegnap esti adásában. A versenyzők közül többen is rosszul lettek, így nem is sikerült mindegyiküknek befejeznie az adott számot.

Szabó-Thomka Hanna a vizes feladatnál pánikolt be. Leugrott a pályáról, majd zokogva kiabálta, hogy retteg, és haza akar menni. Társai körbeállták, ölelgették, úgy próbálták megnyugtatni.

Adu Laci sem tudta teljesíteni a saját futamát, ugyanis hirtelen megszédült. A számot leállították, a versenyzőt pedig lekísérték a pályáról.

Salander Dorina ugyan teljesítette feladatát, ám miután végzett, ő is sírva mesélte társainak, mennyire bepánikolt a versenyszáma alatt.

Azt hittem, hogy ott maradok

– zokogta.