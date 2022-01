Britney Spears belázasodott, majd számot vetett és kiosztotta a húgát

Az a benyomása, hogy a testvére rajta nyerészkedve kívánja eladni a könyvét. Jamie Lynn Spears viszont egészen más véleményen van.

Britney Spears drámájáról joggal gondolják sokan, hogy talán már soha nem ér véget. A pophercegnő ugyan megszabadult zsarnokoskodó apjától, a családi béke a jelek szerint már sosem lesz a régi, a fájdalmas emlékek miatt pedig az is kérdéses, hogy az énekesnő valaha színpadra áll-e.

Ami Britney húgát, Jamie Lynn Spearst illeti, neki is jutott az utóbbi időben bőven abból a haragból, amit a nővére a család iránt táplál. A Zoey 101 sztárja hamarosan memoárt jelentet meg Things I Should Have Said, azaz dolgok, amikről beszélnem kellett volna címmel, aminek kapcsán nemrég interjút is adott, jócskán érintve Britney Spearst és a több mint egy évtizedes gyámságát. Ekkor Jamie Lynn azzal védekezett, hogy csak egy 17 éves kismama volt, amikor a nővére az apjuk gondnoksága alá került, és később ugyan próbált neki segíteni, a próbálkozásai kudarcba fulladtak, és egyébként is azt hitte eddig, hogy jó a kapcsolata a testvérével.

Ezt az énekesnő jól láthatóan nem így gondolja. Az évet már úgy kezdte, hogy kikövette húgát az Instagramon, az interjút hallva pedig úgy fest, még inkább felpaprikázódott. A változatosság kedvéért ezúttal a Twitteren keresztül írta meg gondolatait, melyeket állítólag egy lázas megbetegedés csalt ki belőle.

Britney posztja valószínűleg több órán át íródott. A szöveg elején arról olvashatunk, hogy negyvenfokos láz kínozta őt, amire a biztonsági személyzetétől kért gyógyszert, de valamiért nem adtak neki. Ezt követően a telefonját kezdte böngészni, és szemet szúrt neki, hogyan promózza a könyvét a húga. Többek között az zavarta, hogy Jamie Lynn arról beszélt, hogy a viselkedése irányíthatatlanná vált, holott az énekesnő emlékei szerint 15 éven át nem volt mellette, így nem volt ismerete arról, hogyan viselkedett ezen időszak alatt.

Tök jó, hogy lázas lettem, és ennek hála át kellett adnom magam a nemtörődömségnek. (…) Két dolog zavar abban, amit a húgom mondott. Egyrészt az, hogy szerinte a viselkedésem irányíthatatlanná vált. Nem is volt velem az elmúlt 15 évben. Mégis miért beszélnek erről, ha nem azért, hogy rajtam nyerészkedve adja el a könyvét? Most komolyan? Aztán amikor a hölgy megkérdezte, hogy miért csinált remixeket a dalaimból… Tudom, ez sokak számára hülyén hangzik, de sok számomat én írtam, a testvérem volt a baba. Soha semmiért nem kellett megdolgoznia. Minden adott volt. (…) Remélem, jól sikerült a könyved, Jamie Lynn! A családom 100 millárd százalékosan tönkretette az álmaimat, és megpróbált őrültnek beállítani engem, amikor 40 fokos lázzal fekszem az ágyamban, és mozogni sem tudok. A családom imád lehúzni és bántani, ezért undorodom tőlük

– hangzott a négyoldalas írás egy része, aminek végén egyébként kiderült, hogy az énekesnő láza egy kevéssé csillapodott, de még jócskán távol állt egy sima hőemelkedéstől.

A történtekre végül Jamie Lynn Spears is kénytelen volt reagálni. Instagramján keresztül üzent, mondván, úgy érzi, meg kell védenie a becsületét és a családját, ugyanis sorra kapják a halálos fenyegetéseket. Nővérét illetően azt állítja, nem egyezik az, amit privátban beszélnek, majd amit az énekesnő megjelentet a közösségi oldalain. Sőt, a könyvét sem róla írta, bármennyire meglepő is ez.

Nem akarom kipukkasztani a testvérem buborékját, de a könyvem nem róla szól. Nem tehetek róla, hogy én is Spearsnek születtem, és néhány élményemnek a nővérem is részese. Keményen dolgoztam már tinédzserkorom előtt, hogy felépítsem a karrieremet annak ellenére, hogy csak valaki kishúga voltam

– írta Jamie Lynn, hozzátéve, hogy elege van a drámából, és nem kíván mást, csak hogy vége legyen annak az egészségtelen káosznak, ami már hosszú ideje beárnyékolja az életét.