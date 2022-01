Jake Gyllenhaal megtrollkodta Taylor Swiftet

Bár a szövegen változtattak, az internet nem felejt.

Sokan már nem is emlékeznek arra, hogy hajdanán Jake Gyllenhaal és Taylor Swift egy párt alkottak. Az énekesnő mindenesetre biztosra ment, amikor annak idején kiadta Red című albumát, rajta több olyan számmal, amit feltehetőleg a színésznek címzett. Ezeknek egyike volt az All Too Well című dal is, ami igencsak nagy port kavart tavaly – új klipjének köszönhetően. Taylor ugyanis elkezdte újra felvenni korábbi lemezeit, amelyeket a kiadója Scooter Braunnak adott el. Olyasvalakinek, aki sportot űzött az énekesnő internetes zaklatásából.

Ennek fényében a Red reinkarnációja is elkészült, Red (Taylor’s Version) néven. A régi új albumot ünnepelvén az énekesnő újraélesztette az All Too Well című számot is, ami kapott egy közel tizenötperces rövidfilmet is. Ebben őt a Stranger Thingsből ismert Sadie Sink alakította, exét pedig Dylan O’Brien, aki veszélyesen hasonlít Jake Gyllenhaalra a klipben.

Amíg többen is várták, hogy a színész valamilyen formában válaszoljon az említett klipre, Gyllenhaal csendes maradt. Most viszont úgy fest, sajátos stílusban vágott vissza. A W Magazin Instagramján tegnap jelent meg róla egy fotó, amin vörös szerelésben, szívecske alakú szemüvegben pózol – pontosan olyanban, amiben Taylor Swift is a 22 című dalának klipjében.

Több külföldi forrás, illetve a bejegyzés alatti kommentek is arról tanúskodnak, hogy a kép mellett eredetileg az szöveg jelent meg, hogy

Red (Jake’s Version)

Az említett leírás azóta eltűnt, helyére valami teljesen más történet került, aminek nincs semmi köze Taylor Swifthez. Utóbbi nem kommentelte exe zseniális trollkodását, amiért lehet, hogy valójában nem is a színész volt felelős. Legalábbis a szövegért. Az internet azonban nem felejt.