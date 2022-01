Nem várt hiba jelentkezett Elon Musk űrinternetének működésében

„A Starlink remekül működik, mindaddig, amíg macskák fel nem fedezik, hogy a hideg napokon az antenna bekapcsolja a fűtést” – írja a Twitteren egy Aaron Taylor nevű, kanadai férfi.

Elon Musk, alacsony pályán szálló miniműholdak ezrei által működtetett internethálózatának fejlesztői rengeteg dologra gondoltak a tervezés során. Mivel a Starlink célja, hogy olyan helyekre is eljuttassa az internetet, ahová hagyományos módszerekkel lehetetlen elvinni, a mérnökök a szélsőséges időjárási körülményekre is gondoltak. Nagy hidegben az antennák például felfűtik magukat, hogy leolvaszthassák magukról a vételt megnehezítő havat és jeget. A macskákat azonban kifelejtették a számításból.

Az aggódó kommentekre válaszolva Taylor leírta, a macskái lehetnének egész nap fűtött helyen, ahol étel és víz is van nekik, ám ők mínusz huszonöt fokban is inkább kimennek, hogy az antennán heverésszenek – írja a Whio nevű amerikai hírportál.

Starlink works great until the cats find out that the dish gives off a little heat on cold days. pic.twitter.com/uyH3Kbqrie

— Aaron Taylor (@Tippen22) December 31, 2021