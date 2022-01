Kanye West újdonsült barátnője esszét írt a randijukról, és hogy szerinte a rapper minden nő álma

Jól sikerülhetett a második találkozójuk.

Kanye Westről korábban már azt híresztelték, hogy a Csiszolatlan gyémánt című filmben, Adam Sandler oldalán feltűnt színésszel, Julia Foxszal jár. Mi is megírtuk a szóbeszédet, hogy a minap együtt fotózták le őket egy étterem közelében. A szóban forgó eseményről a színész maga is megemlékezett, mivel úgy döntött, tollat ragad és fogalmazásba szedi, milyen volt az első két randija Kanye Westtel. Elmeséli, hogy a második találkozásuk alkalmával West egy komplett ruhatárral lepte meg a színészt, aki kedvére válogathatott a különböző ruhadarabok közül. Az étterembe, ahová közösen mentek, miután megnéztek egy színdarabot, a rapper egy fotózást is leszervezett Fox számára, aki szerint West valójában minden nő álma.

Úgy néz ki, West ruhatáras dobása a bevett szokása, mivel Kim Kardashian elmondása alapján őt is hasonlóképpen vette le a lábáról az első randijukon. Fox azt is leírta, egyelőre még nem tudja, hová vezet ez a kapcsolat.