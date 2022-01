Exatlon Hungary All Star: videó készült Monoki Lehel és barátnője, Gyenesei Leila búcsúzkodásáról

Igaz, sok minden nem derül ki belőle.

A TV2-n hétfőtől elindult az Exatlon Hungary műsor All Star évada, ami azt jelenti, hogy a korábbi évadok szereplőit hívták újra versenyezni. Az idei évadban Gelencsér Tímeát és Palik Lászlót is lecserélték, a sportriporter Nagy Réka, a műsorvezetőről pedig hosszú titkolózás után, csak az első adásban derült ki, hogy Monoki Lehel az. A csatorna weboldalára pedig felkerült egy vágóképekkel bőven ellátott videó, melyben végig nézhetjük, hogyan utazott Monoki a műsor forgatási helyszínére, a Dominikai Köztársaságba.

A videó elején pedig látjuk azt is, hogy karácsony másnapján elköszön barátnőjétől, Gyenesei Leilától, aki korábban A Konyhafőnök VIP-ben is szerepel. Mondjuk sok minden nem derül ki a kapcsolatukról, csak annyi, hogy hosszasan megölelik egymást. Ennek ellenére már az autóban Monoki többször is felemlegeti a jelenetet.

Túl vagyunk a könnyes búcsún, Leilának, meg nekem sem egyszerű ez a helyzet. De mi ilyenkor mindig a kihívást keressük, meg azt nézzük

– mondta, a teljes videót pedig itt lehet megnézni: