Orbán 2008-ban cuki volt, később a miniszterelnökök kikoptak a szórakoztató műsorokból

A magyarországi kereskedelmi tévécsatornák 1997-es indulása óta a nézők hozzászoktak, hogy az ott sugárzott hírműsorokban megszólalnak a magyar politikai ismert arcai is, legyen szó akár a miniszterelnökről. Ám az ritkaságszámba ment a kilencvenes és kétezres években, ha az ország vezetője szórakoztató műsorban is felbukkant. Akkor még Orbán Viktor, Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc is megtette – ám egy ideje ennek vége.

A Péntek Esti Partizánban nemrég Majkával beszélgetett Gulyás Márton, utóbbi jegyezte meg, hogy a rapper-műsorvezetőnek megadatott még olyasmi a magyar kereskedelmi tévézésben, amit a közeljövőben aligha lehet reprodukálni. Sok minden megkülönböztet kettőnket, te csinálhattál interjút és műsort két olyan toppolitikussal, akik feltehetőleg soha a büdös életben nem fognak a te helyeden, ezen a kanapén helyet foglalni. Mit mond el neked 2021 Magyarországáról az, hogy te ilyen típusú műsort már nem tudnál vezetni? Nem jönnének el ma. Gulyás Orbán Viktorra és Gyurcsány Ferencre gondolt: előbbivel a Viasat3 csatornáján szerepelt a rapper, míg utóbbival a Blikk TV-n csinált műsort. Majka részben azzal magyarázta kiváltságos helyzetét, hogy Orbán ellenzékből politizált közös műsoruk idején, és egyébként is jót tesz egy politikusnak, ha kvázi az emberibb oldalát is megmutatja a választópolgároknak. Ennek apropóján utánanéztünk, a rendszerváltás óta eltelt időszakban a hét, demokratikusan megválasztott miniszterelnök közül ki milyen szórakoztató műsorba látogatott el, függetlenül attól, ellenzékben vagy hatalmon volt-e. 1997-ben jelent meg a magyar médiapiacon a TV2 és az RTL Klub, így e csatornákon Antall József már nem szerepelhetett, de Boross Péter sem jelent meg a műsorokban. És bár a szereplésre Horn Gyulának is lett volna lehetősége 1998-as miniszterelnöki posztról történő leköszönéséig, ő szintén nem tűnt föl az akkor startoló RTL Klubon és TV2-n. Medgyessy Péter 2004-ben magán röhögött A TV2-n 2003-tól 2005-ig futott a Banánhéj, avagy túlélni Bagi-Nacsát című paródiaműsor, melyben az akkor még fiatal humoristaduó, Bagi Iván és Nacsa Olivér igyekezett szórakoztatni a tévénézőket. A show-ban számos alkalommal parodizáltak politikusokat, így Orbán Viktort, Medgyessy Pétert, később Gyurcsány Ferencet is. 2004 áprilisában Medgyessy – aki szeptember végéig volt az ország vezetője – megjelent Nacsáék műsorában, ami meglepő dolognak számított akkoriban. Nacsa interjúzott néhány percig a miniszterelnökkel, majd Bagi vette át a szót tőle, ugyanis Nacsa Olivér parodizálta a későbbiek Medgyessyt, de előtte kapott egy sminket és a miniszterelnökre jellemző öltönyt a stylistoktól. Nem tudni, a műsor felépítésébe mennyire volt beleszólása a politikusnak, de még azt is bevállalta, hogy a humoristák olyan nyelvbotlásain is élcelődjenek, mint az „útelágazás”, amit egy parlamenti ülésen sokadik nekifutásra sem sikerült kimondania. Orbán Viktor 2008-ban cuki lett ciki helyett Majka 2008-ban a Kölykök című, a Viasat3-on futó műsorába hívta meg Orbán Viktort. A műsor Friderikusz Sándor Gyerekszáj című show-jára hasonlított: gyerekek reflektáltak felnőttes dolgokra, sőt kérdezhettek is a meghívott sztárvendégektől. Egy évvel azután, hogy 2007-ben ismét Orbánt választották meg a Fidesz elnökének, elfogadta Majka invitálását. Orbánt a gyerekek a többi között arról faggatták, miért „kiabál” a parlamentben beszéd közben, illetve otthon is szokott-e: „Pedig nem kiabálok. Azt akarom, hogy az emberek érezzék, hogy amit mondok, fontos.” Arra is rákérdeztek a kicsik, Orbán szokott-e fizikai erőszakot alkalmazni nevelési célzattal: Négy lányom van és egy fiam. Lányokat az ember eleve nem ver. A lányok azok…. Tudod, mi az a lelkiismeret-furdalás? Ha egy lánynak a fenekére húz az apja, egy perc múlva úgy érzi, hogy fú, nagy bűnt követtem el, ezt nem kellett volna. Én általában nem verem a gyermekeimet. Orbán elmondta, hogy mivel épp a kispadon ül (azaz ellenzékben van), nem tud a gyerekek olyan kéréseinek eleget tenni, mint hogy kevesebb kutyagumi legyen a játszótereken. „Ki a legjobb nő a parlamentben?” – jött a következő kényes kérdés. A miniszterelnök először elmondta, a hölgy szót szerencsésebb használni ilyenkor, és inkább nem válaszolna erre: „Ha megmondod, ki a legjobb, az összes többi meg fog sértődni!”. Az is kiderült, hogy Orbán sohasem szívott marihuánás cigarettát, kedvenc színe pedig a lila. Kvízkérdéseket is megválaszolt: szerencsésen tippelte meg, hogy a No Thanx együttes öt tagból áll,

tudta, hogy a rajzfilmhős Dexter titokban feltaláló,

helyesen válaszolt a Föld népességének számára (ez akkor hatmilliárd volt),

tudta, a mitológiából ismert Herkules miről híres,

a Pindúr Pandúrok című rajzfilmsorozat főszereplőinek neve kifogott rajta,

és azt sem tudta, hogy az informatikában használt mozaikszó, az ftp mit jelent. Legvégül – ahogyan az a műsor tematikájából adódott – a gyerekek eldöntötték, hogy Orbán inkább cuki, mint ciki. Gyurcsány a Frizbiben duplázott Közel három évvel a miniszterelnöki posztról való lemondása után Gyurcsány Ferenc (akkor már a Demokratikus Koalíció elnökeként) a TV2 egyik műsorában, a Frizbiben szerepelt, itt adott harmincperces interjút Hajdú Péternek. Egy évvel később ismételten Hajdúnál vendégeskedett a miniszterelnök, annak apropóján, hogy szakácskönyvet adott ki. Gyurcsány elmondta, lehet, egy szakácskönyv megjelentetése nem igazán profilba illő egy politikusnál, de a főzést szenvedélyének tekinti, így jött az ötlet. Az hagyján, hogy beszélgettek a könyvről és a főzésről, de Gyurcsány – akár egy amerikai late-night show-ban – még be is állította Hajdút a konyhapult mögé, hogy együtt készítsék el a káposztás túrógombócot. A legutolsó ilyen alkalom: 2015 Két évvel később Gyurcsány meghívást kapott a csatorna Összezárva Friderikusszal című műsorába. A volt miniszterelnök itt engedett betekintést abba, hogy amikor egy magas pozícióban lévő politikus elvállal egy szórakoztató műsorban való szereplést, az kevésbé az ő döntése, és komoly mérlegelés előzi meg. A legelsőt megnéztük, hogy elvállaljuk-e vagy sem. Ez nem az én döntésem általában. Azoké, akik ezzel foglalkoznak. Nem veszélytelen foglalkozás, mert a végén még olyanokat is elmondok, amit nem szerettem volna. Az egyórás műsorban sok témát végigjártak: volt szó politikáról, magánéletről, Gyurcsánnyal azt hozta Friderikusz, amit egy ilyen műsortól elvár az ember. Noha a volt kormányfő később az ATV egyik riportműsorában, az Magánszférában is feltűnt, Medgyessy pedig ilyen-olyan YouTube-műsorokban vállalt szerepet, a legszűkebb értelemben vett kereskedelmi tévén futó szórakoztató műsorban többé nem tűntek fel. Bajnai Gordon a kicsivel több mint egyéves regnálása alatt és utána sem vállalt ehhez hasonló szerepet a médiában. Orbán pedig a közmédián kívül alig ad élő interjút, vállal szereplést más médiumokban, a kormányközeli TV2-n ugyan feltűnt a Tényekben, de show-műsorban nem. + Rogán-házaspár és Deutsch Tamás A miniszterelnökök kereskedelmi tévés megjelenésének listájáról ugyan kilóg Rogán Antal és exfelesége, Rogán-Gaál Cecília, de ők a Medgyessy, Orbán, Gyurcsány triónál is messzebb merészkedtek a szórakoztató műsorokban szereplést illetően. 2010-ben a TV2 újonnan induló páros vetélkedőjébe, a Mr. és Mrs.-be kaptak meghívást. Hasonlóan Gyurcsány Ferenchez, a Fidesz európai parlamenti képviselője, Deutsch Tamás is ellátogatott Friderikusz Sándor ottalvós műsorába, ahol a műsorvezetővel össze is vesztek azon, mit szabad és mit nem szabad kiposztolni a közösségi médiában. Amerikában nincs tabu Hogy az amerikai médiapiac és a politika milyen szorosan képes összefonódni, arra csak néhány példát említenénk meg az elmúlt évtizedekből: 1992-ben Bill Clinton ellátogatott Piers Morgan talkshow-jába, majd szaxofonon játszott a közöngsének.

Barack Obama elnöki regnálása idején elment Jimmy Fallon late-night show-jába, hogy együtt énekeljen a műsorvezetővel.

Mielőtt az Egyesült Államok elnökévé választották volna, Donald Trump is járt Fallonnál, ahol még abba is belement, hogy a műsorvezető összeborzolja védjegyének számító hajkoronáját.

is járt Fallonnál, ahol még abba is belement, hogy a műsorvezető összeborzolja védjegyének számító hajkoronáját. Joe Biden ugyan személyesen nem látogatott el Jimmy Fallonhoz, de 2021 decemberében (tehát már regnáló elnökként) bekapcsolták a stúdióba, hogy beszélgessenek. Megkerestük az RTL Klubot és a TV2-t is, hogy megtudjuk, miért halt el a tendencia, miszerint ismert politikusok, akár miniszterelnökök bukkanjanak fel szórakozatató műsorokban, ám cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak kérdésünkre.