Kárpáti Rebeka családállító terapeutához jár

A Bors szólaltatta meg Kárpáti Rebekát a napokban, az influenszer pedig a lapnak elárulta, az utóbbi időben családállítás nevű terápiára jár, ami a német Bert Hellinger, katolikus misszionárius nevéhez fűződik.

Ez is egy pszichológiai módszer, ahol azt vizsgálják, melyek azok a gyerekkorban történt problémák, amelyek a jelenünkben is gátolnak a sikeresség elérésében.

Van egyéni és csoportos formában is, én az utóbbiba járok. A családállító terapeuta segítségével egy foglalkozás során oldunk fel olyan blokkokat, családi mintákat és berögződéseket, ami aktuálisan foglalkoztatja az embert vagy kihatással van a mindennapjaira. Ezt megelőzi egy egyéni konzultáció, ahol a terapeuta rávezet arra, amivel érdemes lenne foglalkozni.

Kárpátinak nagyon határozott elképzelései vannak jövőbeli választottjáról.

Most nagyon szigorú leszek ebben, igaz, eddig is csak akkor kezdtem bele egy párkapcsolatba, ha azt éreztem, ebből ásó, kapa, nagyharang lehet, de most már csak olyasvalakivel kezdek majd párkapcsolatba, akivel azt érzem, többé vagy jobbá válok mellette. Aki épít és nem leépít, aki mellett erősnek érzem magam, ragyoghatok és nem elviszi az energiámat, hanem együtt emeljük egymást. Amíg nem találom meg ezt az illetőt, addig senkivel le nem állok!