Korda Györgyék nem adják el a villájukat: 83 éves leszek, kinek van kedve ennyi idősen költözni?

A napokban röppent fel pletykaként egy hír, mely szerint Korda György és Balázs Klári árulják a II. kerületi Korda-villát, közel 800 millió forintért. A Blikk megkereste az énekest, aki elmondta, ez nincs így.

Elgondolkodtunk rajta korábban, de az a hirdetés már nem aktuális, nem áruljuk a villát. Ráadásul januárban 83 éves leszek, gondoljon bele, kinek van kedve ennyi idősen bárhova is költözni. A szállodában most is többen laknak, de nem csak pár napra érkező vendégekkel vagyunk tele. Vannak ugyanis állandó lakóink, egy ideje albérletbe is adunk ki szobákat, azaz hosszú távra, így többen már egy éve itt élnek. Persze, így nem akkora a bevétel, mint korábban, de legalább fent tudjuk vele tartani a szállodát