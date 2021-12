Jennifer Aniston videóválogatásban mutatta meg, hogy töltötte 2021-et

Még egy gimnasztikus elem is belefért.

Nemcsak a hazai sztárok érzik szükségét annak, hogy valamilyen formában megosszák a gondolataikat az év végén. Szilveszter napján Demcsák Zsuzsa úgy vélte, nagyon jó évet zárt, Lilu évértékelése pedig inkább arról szólt, hogy jövőre szeretne még többet foglalkozni mások problémáival és kiállni másokért.

Idén Jennifer Aniston sem hagyta ki az évértékelést, amit ő is Instagram-oldalán osztott meg. Nem hosszú posztban, hanem egy videóválogatásban mutatta meg, mivel telt az éve, például a The Morning Show forgatásával Reese Witherspoonnal, de jó néhány képkockát lehet látni amin több kutya szerepel. Emellett láthatjuk, ahogy szintén kutyákkal tornázik egyet, fotózáson van, és jó pár szelfit is sikerült bevágnia.