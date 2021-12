Demcsák Zsuzsa 2021-ről: Jó évet zártam

Megkezdődött a magyar celebek számvetése 2021-ről. Demcsák Zsuzsa az idei kedvenc képével búcsúzott, egyúttal kívánt minden jót követőinek 2022-re. Mint azt a műsorvezető írja, jó évet zárt.

Az egyik idei kedvenc képemmel búcsúzom 2021-től🎉 Jó évet zárok🙏, amit rengeteg munkával és nagyon fegyelmezett mindennapokkal értem el. Alkotó, kreatív csapatokkal dolgozhattam együtt, akár a LifeTV, akár a TV2 munkatársaira gondolok. Az idei legkedvesebb munkám a Farm VIP műsorvezetése volt, de mosolyogva gondolok a Dancing with the Stars műsorra is❤️ Csak superlativusokban tudok beszélni mind a családommal, mind a munkámmal, mind a tanítványaimmal kapcsolatban🙏 2022-re pedig tele vagyok tervekkel és energiákkal💪 csodálatos évet és az álmaitok megvalósítását kívánom nektek is az új évre! Köszönöm, hogy velem vagytok! Búék!🎉😘🎉