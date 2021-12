Reese Witherspoon is megemlékezett a Mielőtt meghaltam elhunyt rendezőjéről

Nemrég jelent meg a hír, hogy meghalt a Mieőtt meghaltam rendezője, Jean-Marc Vallée, akinek emellett olyan filmeket köszönhetünk még, mint Az ifjú Viktória királynő, a Vadon vagy éppen a Hatalmas kis hazugságok első évada. A hírt producertársa, Nathan Ross erősítette meg, halálának okát egyelőre nem tudni. A Vadon című filmben és a Hatalmas kis hazugságok című sorozatban is szerepelt Reese Witherspoon, aki Twitter-oldalán emlékezett meg a rendezőről. Úgy fogalmazott, hogy összetört a szíve a hír hallatán.

A sorozat másik színésze, Shailene Woodley egy hosszabb posztban fogalmazta meg gondolatait a rendezőről. Leírta, hogy sokkolja a hír, valamint, hogy a halál a legrosszabb, ami csak történhet.

My heart is broken. My friend. I love you. https://t.co/dvh63E8K7I

— Reese Witherspoon (@ReeseW) December 27, 2021