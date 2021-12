Milyen látnivalók várnak télen a Dunakanyarban? (x)

Idén decemberben is alig esett hó Magyarországon, a fagyos, didergető téli időjárás még várat magára. A téli sportok kedvelői vagy külföldre utaznak vagy a havat mellőző sportok mellett dönthetnek. A Dunakanyar kettő olyan hegységével foglalkozunk cikkünkben, amelyek télen elsősorban a főváros és térségének kedvelt kirándulási és síközpontja. Ezek a Pilis és a Visegrádi hegység. Közel is vannak Budapesthez, változatos domborzatúak, és kellően kiépített az infrastruktúrájuk ahhoz, hogy a téli sportokhoz is kényelmesnek érezzük. De mi történik abban az esetben, ha elmarad a nagy havazás?

Hóhelyzet a sípályákon 2021. december első napjaiban az ország több részén hullott hó, de az enyhe időjárási körülményekből kifolyólag a legtöbb helyen el is olvadt. A Sielok.hu oldal szerint december közepén kettő sípálya volt nyitva. A Dunakanyar két nagy sípályája a Nagyvillám-, és Dobogőkő. Előbbi kedvelt a családok és kezdők körében, hiszen tágas, lankás lejtői lassabb tempóra késztetnek. Dobogókő ellenben a tapasztaltabb síelőket várja, meredekebb felső szakaszaival. Mindkét pályahelyszínen lehetőség van megtanulni ezt a csodás téli sportot. Ha lesz hó és kedvet érzünk, próbáljuk ki bátran! De ha nincs hó! Sajnos az utóbbi években előfordult olyan időszak is, hogy a dunakanyari sípályákat egyáltalán nem lehetett használni. Ahogy a globális klímaváltozás egyre inkább mutatja hatásait a világban, úgy vehetjük észre Magyarországon is ezeket az aprónak tűnő változásokat. Nincs hóesés, nincs hideg, így ha beüzemelik a hóágyúkat sem biztos a síelésre alkalmas pálya. De akkor mit is lehet itt még sportolni? Túrázni mindig lehet!

Említettük már korábban, hogy a Dunakanyar hegységei elsősorban a főváros és agglomerációs térségének főbb célpontjai. Tehát itt találhatók a legkiépítettebb túraútvonalak, talán az egész ország területén. Kisebb utánanézést követően találhatunk itt babakocsival járható, idősek számára akadálymentesen kialakított ösvényeket, ahol nem kell attól tartani, hogy egy alattomos kis sziklában orra esünk. Kisgyerekes családok is előszeretettel keresik fel Dobogókő és Visegrád helyszíneit, pont a kiépített és könnyen teljesíthető túrautak, valamint a könnyű megközelíthetőség miatt. Hivatalosan szerveznek a környéken teljesítménytúrákat, tájfutóversenyeket, ha valaki komolyabb megmérettetésre vágyik. Javasolt megfelelő ruházat beszerzése sportszer üzletből. Ugyanakkor a Pepco újságban találhatunk kedvező árú funkcionális darabokat. Egyszerű pólót (biopamutból), szabadidőnadrágot, és akár sínadrágot is kaphatunk az üzletben. És ezekhez sok-sok kiegészítőt. Épített emlékek felkeresése A Pilis és a Visegrádi-hegység bővelkedik épített történelmi örökségekben. Ha szépen felújított várat szeretnénk látni, akkor irány Visegrád Fellegvára! Ugyanezen településen található az egykori királyi palota, ami a magyar királyok székhelye volt I. Zsigmond király uralkodásáig. 1934 óta jelentős mértékű feltárási és helyreállítási munkálatok zajlottak, és látványos múzeummá alakították a palota helyszínét. Kevésbé kiépített, mégis látványos elhelyezkedésű a Pilisszentkereszt határában álló első Ciszterci Apátság romja. A romok mellett a korábbi régészeti kutatások bizonyították, hogy királyi vadászház is állt ezen a helyen. Emellett fontos megemlíteni, hogy a korábbi monostor területén nyugodott Meráni Gertrúd királyné, akiről Katona József Bánk Bánjában is hallhattunk. A Pilis-tető viszont pár tizenéves építészeti emlékeket rejt. Ezek a korábbi rendszerben felépített légvédelmi állomás maradványai. Akik szeretik a felfedezés egy szokatlanabb fajtáját az urbexet (urban exloration), a Pilis tetőn még találnak izgalmas, előző érából visszamaradt katonai épületeket. Szakrális helyszínek felkeresése



Gyakran nem csak a test, hanem a lélek is feltöltődésre vágyik. Épp ezért mondjuk, hogy a Pilis és a Visegrádi-hegység kitűnő választás akár télen is. Említést érdemel a Visegrádi-hegység legmagasabb pontja Dobogókő, ahol sokak hite szerint a Föld szívcsakrája helyezkedik el, de ugyanezen helyen fellelhetünk a Mária-kultuszhoz kapcsolható színteret is (Siketnémák Mária Kegyhelye). Szintén a Visegrádi-hegység rejti a Holdvilág-árkot, ahol a népi szájhagyomány úgy tartja, hogy Árpád fejedelmet helyezték itt örök nyugalomra. A téli sportok szerelmeseinek az a legnagyobb öröm, ha a magyarországi pályákon kellő mennyiségű hó esik ahhoz, hogy kihasználják a síelés, szánkózás és snowboardozás nyújtotta élményeket. De ha a klímaváltozás közbeszól, jó ha akad egy B terv is!