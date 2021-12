A Konyhafőnök VIP: Schobert Norbi sírva fakadt, miután megmenekült a kieséstől

Osvárt Andrea esett ki.

Péntek este újabb adással jelentkezett A Konyhafőnök VIP, melynek végén ahogy mindig, most is kiesett egy versenyző. A feladatok után, az értékelés során az is kiderült, hogy kik a továbbjutók, akik már a döntőben folytatják a versenyt. A veszélyzónába Schobert Norbi és Osvárt Andrea kerültek, végül utóbbinak kellett távoznia.

Amiatt, hogy majdnem kiesett, Schobert Norbi annyira elérzékenyült, hogy könnyes arccal mondta el a kamerának, mennyire fontos számára ez a verseny.