Pokrivtsák Mónika otthagyott egy próbafelvételt Amerikában, mert szerinte nem voltak profik

Arról mesélt, miért nem foglalkozik tévézéssel Amerikában.

Pokrivtsák Mónika, az RTL Klub egykori műsorvezetője már több mint tíz éve Amerikában él, most pedig amiatt adott életjelet magáról, mert Palik László a YouTube-csatornájára készült műsora miatt felkérte, hogy mondjon pár szót a jelenlegi életéről. Kiderült, hogy légiutas-kísérőként dolgozik, ahogy azt is elárulta, miért hagyta abba a tévézést itthon, valamint mi volt az ok, amiért nem próbálkozott sokáig bekerülni egy amerikai tévécsatornához sem. Elmesélte, hogy szerinte a mai világban a tévézés már nem arról szól, mint abban az időben, amikor ő is képernyőn volt.

Nagyon pénzorientált a tévézés a mai világban, és nagyon nem az igazságot mutatja meg.

Ezután arra a kérdésre, hogy próbálkozott-e a tévézéssel Amerikában, kifejtette, hogy egy helyre elküldte a jelentkezését, de az utolsó percben visszamondta.

Amikor behívtak, hogy legyen egy próbafelvétel, a hozzáállásuk, az az érdektelenség, hogy teljesen mindegy, hogy ki vagy, nem érdekli őket. Ez nem nagyon tetszett. Ennél már az RTL Klub 1997-ben is profibb volt, és akkor indultunk.

Végezetül pedig kifejtette, hogy ma is szívesen lenne képernyőn, ha találna egy olyan platformot, ami fontos számára.