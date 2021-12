Már megint „látták” a jetit, egy szakértő szerint még az is lehet, hogy tényleg ő van a videón

Már megint „látták” a jetit, egy szakértő szerint még az is lehet, hogy tényleg ő van a videón

Abban mindneki egyetért, hogy élőben rémületes élmény lehetett.

Szinte nincs olyan hónap, amikor ne tűnne fel az interneten egy videó, amellyel a feltöltők azt akarnák bizonyítani, látták a legendást jetit, és ezt bizonyítani is tudják.

Legutóbb az amerikai Georgiából közöltek egy felvételt, amit a Ladbible szúrt ki. Ezen egy óriási, szőrös testűnek tűnő teremtmény látszódik, ahogy az erdőben baktat a fák között. Ahogy az lenni szokott, a felvételt megtekintők tábora két részre szakadt, valakik szerint ostobaság az egész, míg mások szerint ez a valaha volt legjobb, legpontosabb felvétel, amit a Nagylábról készítettek.

Abban mindenesetre mindkét tábor egyetért, bármit is látott a videó készítője, élőben rémületes élmény lehetett.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Cryptid University (@cryptiduniversity) által megosztott bejegyzés

A felvételről megkérdeztek egy igazi szakértőt is Seth Breedslove személyében, aki amellett, hogy dokumentumfilmesként dolgozik, a Small Town Monsters nevű produkciós irodát is vezeti.

Breedslove is egyetértett abban, hogy jó a felvétel, és ez alapján azt sem tartja kizártnak, hogy tényleg a jetit kapta lencsevégre a videó készítője. Megjegyzi ugyanakkor, hogy a teremtmény folyamatosan a lába elé néz miközben sétál, ez pedig sokkal inkább emlékeztet egy ember reakciójára, aki nehezen tud csak haladni az erdő talaján, így az is könnyen lehet, hogy az összes többi felvételhez hasonlóan ez is csak hoax.

Az elmúlt hónapokban mások is beszámoltak már róla, hogy gyanútlanul összefutottak a jetivel, augusztus végén egy kanadai férfi állította azt, hogy egy álló napon keresztül terrorizálta egy beazonosíthatatlan emberszabású, ami kétszer akkora volt mint egy medve.