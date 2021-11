Állítja egy orvos, a tehénlepény evése segít a szülésnél

Egy indiai orvos azt állítja, hogy a tehéntrágya és -vizelet számos egészségügyi előnnyel jár, betegségeket és a császármetszéses gyerekszülést is el lehet a fogyasztásával kerülni – írta a Mirror.

Hogy meggyőzze igazáról az embereket, lefilmezte magát, hogy miközben magyaráz egy istállóban, felkap a földről egy kis fekáliát és elkezdi nyamnyogni, egy vödröcskébe összegyűjtött vizeletbe is beleiszik.

Manoj Mittal azt is elmondta, hogy az egész családja hasonlóan tesz az egészségügyi előnyök miatt. Kilenc testvére van, mindannyian esznek belőle és egészségesek. Anyja is eszik belőle időnként, és minden gyermeke természetes úton jött a világra. Felesége is két egészsges gyermeknek adott életet.

Mittal a tradicionális hindu rituáléból indul ki, amelyben van egy úgynevezett panchagavya keverék a tehén öt „termékéből”: a trágya, a vizelet és a tej, valamint a ghí (tisztított vaj) és a túró.

Nézd, ha tehéntrágyát eszünk, testünk és elménk megtisztul. Ha tehénlepényt eszünk, az eltávolítja a szennyeződéseket a szervezetünkből.

Mittal videója azt követően kezdett el terjedni, hogy korábban az az álhír terjedt, tehéntrágyával a koronavírus is gyógyítható. Nem enni kell ebben az esetben belőle, hanem megmerítkezni benne.

Az indiai orvosi szövetség egy tagja, Vasant Patel erre úgy reagált: „Ez az egész egy tévhit. Ha valaki tehéntrágyát vagy vizeletet használ, azok egy mukormikózis nevű fertőzéssel kokettálnak”.