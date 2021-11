A Don't Look Up című, sztárokkal telezsúfolt filmről van szó.

December 24-én érkezik a Netflixre Jennifer Lawrence, Meryl Streep és Leonardo DiCaprio legújabb filmje, a Don’t Look Up, melyben szerepet kapott még Jonah Hill és Ariana Grande is. A sajtóvetítésen pedig megjelentek a főszereplők is, beleértve Jennifer Lawrence-t is, akinek már látványosan megnőtt a hasa, ugyanis szeptember elején jelentette be, hogy első gyerekét várja. Férjével, Cooke Maroney-val még 2019-ben házasodtak össze.