GTA Richmond: legalább hat rendőrautó üldözte az utcasöprő autót

Egy órán keresztül ment az üldözés, sehogy nem tudták megállítani a férfit.

Vasárnap hajnalban hívtak rá a rendőröket egy férfire, mint később kiderült, az 54 éves Sammy H. Allenre, aki egy ellopott utcaseprő kocsit vezetett. A beszámolók szerint a férfi többször is úgy közeledett járókelők felé, mintha el akarná ütni őket. Többször nekiment egy garázsnak, ami részben össze is omlott. Állítólag más járműveknek is nekiment, de a rendőrök nem találtak más sérült kocsit.

És akkor megérkeztek a rendőrök – írta a WHIO.

A férfi pedig menekülőre fogta az utcaseprő járművel. Autós üldözés következett, de nem mindennapi, egy benyugtatózott módja, hiszen 15-25 km/órával lehet csak hasítani a géppel. Szöges szalaggal is megpróbálták megállítani, de az nem vált be, pont a lassúság miatt, volt ideje a férfinek kikerülnie.

Egy órán át tartott az üldözés a városon keresztül.

Az üldözésnek még akkor sem lett vége, mikor Allen belehajtott a James folyóba. Gyalog próbált ezekután menekülni. végül egy rendőrkutya teperte le. A férfit kórházba kellett szállítani a letartóztatásakor szerzett, az arcát és a karját ért sérülések miatt.