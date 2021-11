DWTS: Kiss Ramónának elcsuklott a hangja és zokogva borult Kinizsi Ottó nyakába

Megosztott egy titkot kettejük kapcsolatáról.

Szombat este Nagy Réka és Hegyes Berci kiesésével összeállt a Dancing with the Stars második évadának döntős mezőnye. Kinizsi Ottó azonban nem csak a továbbjutásnak örült nagyon, hanem annak is, hogy végre paso doble-t táncolhatott, amire a műsor legelső adása óta vágyott.

A produkcióval a zsűri is nagyon elégedett volt, és Lékai-Kiss Ramónát is elragadták az érzelmei:

Figyelj Ottó, az a jellemző, hogy általában az ilyen beszélgetésnél, mindig megosztok egy újabb titkot a nézőkkel és most eljött egy újabb pillanat. Azt nagyon sokan tudják, hogy mi a leges leges legjobb barátok voltunk. Pár évvel ezelőtt ez a barátság valamiért megszakadt. Azt mondtad nekem a produkció előtt, hogy nagyon szurkoljak és…

– mondta a műsorvezető, akinek azonnal elcsuklott a hangja és sírásban tört ki, amikor Kinizsi Ottó – akivel még a Barátok köztben ismerkedtek meg – magához hívta, hogy megölelje.

Szóval nagyon szurkoltam és nagyon büszke vagyok rád. Szeretlek titeket!

– zárta végül a gondolatait Kiss Ramóna, miután összeszedte magát.