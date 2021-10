Akár egy horrorfilm trailere is lehetne a videója.

A második gyerekével várandós Kylie Jenner valószínűleg már a terhessége előtt leforgatta azt a felvételt, amit most megosztott a közösségi oldalán, mert pocaknak se híre, se hamva, viszont annál több művér szerepel benne.

A celeb kozmetikum márkája egy halloween-i kiadásra készül, amit hamarosan be is mutatnak, de addig is egy olyan promó videóval csinálnak kedvet hozzá, amiben Jenner meztelenül tocsog a piros festékben.