Kylie Jenner egészen apró felsőben mutatta meg terheshasát a Vogue videójában

Nővérei után ő is válaszolt 73 kérdésre.

Kylie Jenner nemrég jelentette be, hogy a rapper Travis Scottal második gyereküket várják. Az esemény örömére Jennerrel is elkészült a Vogue speciális interjúja, melyben hetvenhárom kérdésre kell egymás után válaszolni, miközben – legtöbb esetben – bepillantást nyerhetünk a híresség otthonába. Ugyanez az interjú korábban elkészült Kendall Jennerrel és Kim Kardashiannal is, utóbbi videójában még gyerekei és Kanye West is szerepelt. A legkisebb Kardashian lány rövid haspólót vett fel, amit egy hosszú fazonú blézerrel párosított, hogy még jobban kihangsúlyozza terhességét.