Házból épített hajót, kivetetett egy darabot a szeméből, de a lelkét is árulta már – Elon Musk exének legfurább húzásai

Grimesről leginkább akkor írunk, ha valami olyat tesz, amire felhúzzuk a szemöldökünket – egyik emlékezetes hír vele kapcsolatban Elon Muskkal közös gyerekének a neve. Itthon valószínűleg a legtöbben csak emiatt ismerik, pedig már lassan egy évtizede foglalkozik vele a média – egyre kevésbé a zenéivel, sokkal inkább azzal, hogy például egy hajó formájú házat épített, vagy a saját állítása szerint egyszer kivetetett egy darabot a szemgolyójából, hogy ne érzékelje szeme a kék fényt. Grimest lehetetlen megfejteni, de nem is kell, elég, ha pont annyira vesszük komolyan, mint bárki mást, aki a lelkét árulja az interneten. Most, hogy három év után szakítottak Muskkal, vegyük végig, mi minden történt vele az elmúlt években.

Totálisan felrúgtam az addigi életem. Nincs állandó otthonom, nem találkozom a barátaimmal. Rengeteg áldozattal jár, cserébe viszont olyan szabadságérzetem van, ami miatt megéri. Úgy voltam vele, hogy bassza meg, mi van, ha meghalok? Bármikor meghalhatunk, minek pazarolom az időmet? Mostantól azzal foglalkozom, amit egész életemben csinálni szeretnék, nem érdekel a pénz

– mondta Grimes még 2012-ben a Guardiannak arra válaszul, miért hagyta ott a zenélés miatt az egyetemet. Születéskori nevén Claire Elise Boucher egy montreali egyetemen tanult orosz irodalmat és neurobiológiát, amikor kiderült, egész jól tud énekelni. Egy alkalommal egy barátja – aki a Lab Synthèse nevű zenei kollektívában dolgozott – megkérte, énekeljen fel pár sort az egyik számához. Boucher olyan tisztán és szépen énekelt, hogy autodidakta módon elkezdte megtanulni a zenei programok használatát, majd dalokat is írt. Innentől kezdve pedig mással sem foglalkozott, csak a zenekészítéssel. Grimest buddhista szülők nevelték, anyja ügyészként, apja pedig bankárként dolgozik – utóbbi vegánként él, emiatt a zenész sem találkozott sokszor hússal gyerekként.

Kábítószerek és kezdeti népszerűség

2010-ben adta ki első albumát magnókazettán, majd ugyanebben az évben elkészített még egy lemezt Halfaxa címen, amivel már felkeltette a kritikusok figyelmét is. Egy évvel később előzenekarként kísérte végig Lykke Li turnéját. Ismertséget szélesebb körben azonban csak 2012-ben szerzett, amikor bemutatta Visions című albumát, ami a közönségnek és a kritikusoknak is tetszett, ráadásul Oblivion című száma még a toplistákra is felkerült. Nehéz lenne néhány szóban meghatározni, milyen stílusban vagy műfajban mozog Grimes zenéje, a képi világot tekintve pedig a sci-fi és a mesterséges intelligencia megszállott rajongója – nem ritkán űrlénynek maszkírozza magát. A Wall Street Journal 2019-ben úgy jellemezte zenéit, mint amit a fiatal vámpírok hallgatnának, akik történetesen pompomlányok.

Egy időben rászokott a drogokra, és sorra vesztette el barátait, akik a kábítószer miatt épültek le vagy haltak meg. Egy ideig még drogtanyán is élt, ahol kétszer is fagyási sérüléseket szenvedett. Visions albuma ebben a drogos időszakban készült. Egy interjúban elmesélte, három hétre elbarikádozta magát egy szobában rengeteg étel, alvás és társaság nélkül, hogy kaotikus popzenét hozhasson létre, miközben folyamatosan amfetaminozott.

A kilencedik napon már őrültségeken mész keresztül. Nem érnek impulzusok, így a tudatalattid elkezdi kitölteni az ürességet. Úgy éreztem, mintha spirituálisan kiteljesednék. Meggyőződésem volt, hogy a zene, amit alkottam, Isten ajándéka volt. Mintha pontosan tudtam volna, mit és hogyan kell csinálnom, olyan volt, mintha a dalok saját magukat írták volna.

Később már úgy nyilatkozott, meggyűlölte a kemény drogokat és azt, hogy a kábítószer több barátját is tönkretette. Hozzátette, felelősségének érzi, hogy felemelje szavát a drogozás ellen. 2013-ban leszerződött Jay-Z menedzsmentjéhez, és szépen lassan egyre többen megismerték a nevét – egyik számát még a Csajok sorozatban is felhasználták, később pedig Janelle Monáéval adott ki egy közös számot.

Grimes grafikusként saját albumborítóit is maga készíti, ahogy néhány videóklipjének is ő volt a rendezője, emellett pedig zenei producerként is tevékenykedik. Népszerűségét jól mutatja, hogy 2015-től kezdve vendégként jelenhetett meg a Met-gála vörös szőnyegén, ahova még az A listás sztárok közül is csak a krémek krémje hivatalos. A gála amiatt is fontos szerepet játszik az életében, mert 2018-ban itt tette hivatalossá kapcsolatát Elon Muskkal, akivel azóta gyerekük is született. Itt pedig elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy felelevenítsünk pár egészen furcsa gondolatot, amit Grimes nyilatkozott vagy éppen tett a magánéletében.

Hajózás és Gwyneth Paltrow-t megszégyenítő wellness rutin

Grimesről az újságok már akkor is írtak, amikor a zenélés még meg sem fordult a fejében. 2009-ben akkori barátjával hajót építettek egy házból, ami a gyakorlatban tényleg úgy nézett ki, mint egy apró házikó, az alján egy tutajszerű valamivel. Az utazáshoz olyan dolgokat vittek magukkal, mint egy használt matrac, varrógép, a Huckleberry Finn kalandjai című könyv és néhány élő csirke. A terv szerint Montréalból New Orleansig hajóztak volna, csakhogy a vízi járgányban lévő motor hamar tönkrement, és mivel a javítás idejére fákhoz kötözték ki a hajót, a rendőrséggel is meggyűlt a bajuk. Így pedig nem jutottak messzire. A vele készült interjúkban kicsit szokatlan, hogy hóbortjairól olyan hangnemben mesél, mintha azok a világ leghétköznapibb dolgai lennének – egyszer például elárulta, hogy két éven keresztül kizárólag csak tésztát evett, emiatt alultáplálttá vált. Egyszer pedig a New York Timesszal osztotta meg, hogy menedzsmentje kötelező jelleggel tréningre küldte, hogy megtanuljon a médiában „nem hülyeségeket beszélni” és „nem folyton drámázni”. Ez 2014-ben történt, miután elutasította a felkérést, hogy vegyen részt az ALS jeges vödrös kihívásban, ugyanis nem érezte helyesnek, hogy a kaliforniai szárazságban vizet pazaroljon, valamint azt is nehezményezte, hogy a szervezet korábban állatokon tesztelt.

2019-ben, miután az Adidas kampányarca lett, megosztotta az Instagram-oldalán, hogyan tartja magát fitten. A bejegyzésben leírtak alapján ő is létrehozhatna egy életmód márkát Gwyneth Paltrow példáján, csakhogy Grimes még a vagina illatú gyertyánál vagy vaginagőzölésnél is furcsább dolgokkal tartja fitten magát. Rutinjában szerepel, hogy napi két-négy órát tölt lebegőkabinban, amivel „más dimenziókba látogat”. Emellett nem maradhatnak el a kardforgató leckék sem, de az is kiderült, hogy a stúdióját a legerősebb infravörös fénnyel szerelte fel, csak éppen nem értjük, miért.

Egészségének megőrzéséhez szerinte hozzátartozik, hogy naponta fél órán keresztül sikítozzon.

A kedvenc részünk, amikor azt magyarázza, egy alkalommal kivetetett egy darabot a szemgolyójából, aminek helyére egy nagyon hajlékony polimert ültettek be, hogy megszűrje a kék fényt. Ezt a polimert pedig ő maga fejlesztette ki egy laboratóriumban. Az Instagram-poszt végére érve egyre inkább érezzük, ez nem lehet más, csak átverés. Hacsak véletlenül nem Hannah Montanához hasonlóan kettős életet él, vagyis nappal tudós, este pedig popsztár.

Elon Musk, Azealia Banks és a lelke eladása

Grimest a mesterséges intelligencia hozta össze Elon Muskkal, aki – miután egy azzal kapcsolatos dolgon viccelődött – rájött, hogy ugyanezt a poént korábban ellőtte Grimes is. Így kerültek kapcsolatba, nem sokkal később pedig egy párt alkottak. A Met-gálás debütálásuk után pár hónappal botrányba keveredtek, persze ki mással, mint Azealia Banksszel, aki karrierjét lényegében a balhézásra építette fel. A rapper szerint megbeszélték Grimesszal, hogy közös számot készítenek. Banks az Instagramon jelezte, hogy habár ő már napok óta Elon Musk házában van teljesen egyedül arra várva, hogy felvegyék a közös dalt, Grimes egyszerűen nincsen sehol. Később Banks arról számolt be, hogy Grimes azért tűnt el, mert próbálja távol tartani a Twittertől az LSD-től betépett Muskot. Hármuk szinte teljesen értelmetlen és követhetetlen viszonya később annyira elfajult, hogy Grimes arról beszélt, legújabb dala arról szól majd, hogyan győzi le Bankst.

Elon Muskkal való kapcsolata kezdete óta nem a zenéje, sokkal inkább a magánélete miatt írnak róla az újságok. Musknak közös fiukon kívül hat gyereke született, de legelső fia, Nevada bölcsőhalálban hunyt el. Grimes a terhességét ugyan nem verte nagy dobra, de részt vett Eric André komikus műsorában, ahol az egyik szegmensben különböző módokon kínoznak hírességeket, például elektrosokk formájában. Grimes terhesen jelent meg a felvételen, és a műsorvezető is csak később tudta meg, hogy a kínzása idején várandós volt az énekes, amire maga Grimes vállalkozott. Ezek után tényleg ne lepődjön meg senki, hogy fiuknak a vonalkódszerű, X Æ A-Xii nevet adták, vagy hogy Grimes arról posztol, hogy a pár hónapos, X-nek becézett gyerekkel megnézette az Apokalipszis most című filmet. Aki egyébként az anya szó helyett a keresztnevén szólítja őt. Az már csak hab a tortán, hogy az interneten árulja a saját lelkének egy részét.