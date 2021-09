Adele Instagram-hivatalossá tette kapcsolatát pasijával

LeBron James sportmenedzserével jár.

Adele csak ritkán posztol közösségi oldalaira, a napokban viszont feltöltött néhány képet Instagram-oldalára, amivel gyakorlatilag be is jelentette, hogy pasija van. Az egyik fotón közös szelfit készített párjával, Rich Paullal, akit leginkább amiatt ismerhetünk, mert olyan sztársportolók menedzsere, mint például LeBron James vagy Ben Simmons kosárlabdázók. Adele és Paul a Harper’s Bazaar szerint a képek egy barátjuk esküvőjén készültek, ahová ők is hivatalosak voltak.

Először egyébként két hónapja szúrták ki őket együtt, amikor közösen látogattak el egy NBA kosárlabdameccsre, Phoenixben. Mutatjuk Adele bejegyzését, ahol a lapozgatható fotók között egyszer csak feltűnik a közös szelfi is.