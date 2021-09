Krausz Gábor: Ha berúgom az ajtód, odaszarok a nappalidba, visszahívsz másnap?

Elég szemléletesen magyarázta el, hogy Tóth Gabi miért törli a negatív kommenteket.

Annyira vegyes volt a fogadtatása Tóth Gabi szeptember elsején megjelent új videóklipjének, hogy a délelőtti premier után az énekesnő úgy döntött, hogy estére eltünteti a tetszik/nem tetszik számlálót a YouTube-ra feltöltött videó alól, ahogyan az őt és munkáját ócsároló kommenteket is.

Tóth Gabi azóta arra is reagált, hogy miért látta jobbnak a cenzúrát, de most férje, Krausz Gábor is a védelmére kelt egy elég részletgazdag hasonlattal.

A “Miért tiltja le a negatív kommenteket?” kanapéhuszároknak válaszolva… Ha én elmegyek a lakásodra, berúgom az ajtód, odaszarok a nappalidba, behányok a konyhádba, összehugyozom az ágyad és szétverem a berendezést majd a sáros bakancsomat a hajadba törlöm te mit teszel? Ráadásul hivatlanul érkeztem. Visszahívsz másnap? Ugye nem? Na ugye. Kopogsz és eldöntjük bejöhetsz-e. Kicsi a lakásunk, az jöjjön be aki nem szívja el az oxigént …. Köszi ❤️ #elfogadás #tisztelet #atehetségaztehetség

– posztolta a séf.