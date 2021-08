Az énekesnő a Mintaapákban kapott szerepet.

Dancing with the Stars: Bejelentették az új évad 12 szereplőjét

Lékai-Kiss Ramóna és Tóth Andi is szerepel a Mintaapák új évadában

A TV2 már augusztus elején bejelentette, hogy a Mintaapák harmadik évadában Lékai-Kiss Ramóna és Tóth Andi is feltűnik majd. Utóbbi a történet szerint intim kapcsolatba kerül a Makranczi Zalán által megformált Szabival és most a közös jelenetüket is láthatjuk már, amiben az énekesnő fehérneműben kászálódik ki az ágyból, az alsónadrágos Makranczi mellől.