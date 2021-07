Nem tervez a továbbiakban Demcsák Zsuzsával a Life Tv

Dancing with the Stars: Bejelentették az új évad 12 szereplőjét

A két és fél éves kihagyás után tavaly ősszel Hajdú Péter csatornája, a Life Tv szavazott bizalmat Demcsák Zsuzsának, de ősztől már nem számítanak rá, írja a Blikk.

A tévés a Bréking állandó műsorvezetője volt és a Vacsorakirályban is megmutathatta magát.

A Life Tv ősszel nem tervez Demcsák Zsuzsával, amennyiben feltűnik más televízió műsorában, sok sikert kívánunk neki

– erősítették meg a Blikk értesüléseit a Life Tv-nél.

Az okokat nem részletezték.

Demcsák jelenleg a TV2 Csoport égisze alatt dolgozik gőzerővel, a tavalyi nyárhoz hasonlóan a később adásba kerülő Farm VIP újabb évadának egyik házigazdája lesz, illetve a várhatóan év végéig tartó Dancing with the Starsban is táncol majd.