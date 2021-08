Lazán jógázott a tengerparton, amikor jött egy leguán, és megharapta

Bahama-szigetek. Gyönyörű, fehér homokos part, azúrkék tenger. Tökéletes hely egy kis jógázáshoz. Egészen addig, amíg fel nem kelti az ember az ott napozó leguánok érdeklődését, és az egyik meg nem harap.

Pedig pontosan ez történt egy jógaoktatóval, aki éppen különböző mozdulatokat mutatott be, amikor egy leguán odament hozzá, majd váratlanul megharapta a kezét.

A bahamahoopyogi néven twitterező nő a közösségi oldalán osztotta meg a jelenetről készült videót, amit alig pár nap alatt már több mint 3,5 milliószor néztek meg, és a nemzetközi sajtóban is terjedni kezdett.

I get bite from an iguana today it was bleeding pic.twitter.com/If2DaUztHf

— Da Iguana Gal (@bahamahoopyogi) August 20, 2021