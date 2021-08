Bemutatkoznak a Survivor civil versenyzői: Azért megyek, hogy megnyerjem a játékot

Az éhezéstől sokan félnek.

Gáspár Evelin és VV Bálint is a túlélésért küzd a Survivor új évadában

A reality ugyan már leforgott és megvan a győztes is, a nézők augusztus 30-tól követhetik az eseményeket. Az idei Survivorben celebek és civilek fognak egymással versenyezni. Előbbiek csapatát már régóta ismerjük, de a Fókuszban most a nyolc civil játékos is bemutatkozott.

A fizikai erőnlétet felmérő teszten ugyan mindegyikük továbbjutott, de van, aki úgy érzi nincs a legjobb formában, van, aki fejben tartja magát erősnek, de az közös bennük, hogy az éhezéstől mindannyian félnek. Ennek ellenére elszántak és azzal a céllal indultak el Dominikára, hogy győzni fognak.