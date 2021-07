Kevésen múlt, hogy a Doktor Szöszi Reese Witherspoon és a „hajol és feszít” nélkül jöjjön létre

A napokban húszéves az ikonikus film, ennek apropóján érdekes tényeket gyűjtöttünk össze róla. Azt tudta, hogy Witherspoon 23 évesen, a forgatás előtt hozta világra első gyerekét?

Elle Woodsot és Vivian Kensingtont kis híján más színészek alakították

Reese Witherspoon karrierjének ma is egyik legfontosabb és legismertebb állomása a Doktor Szöszi című film, és elképzelhetetlennek tűnik, hogy helyette bárki más játssza el a karaktert. Pedig a szereplőválogatás során nem Witherspoon volt a producerek első számú jelöltje. Eredetileg Christina Applegate-nek ajánlották a szerepet, aki az ezredforduló évében az Egy rém rendes család sorozatot követően már túl volt jó néhány egész estés filmszerepen. A szerep viszont egyáltalán nem tetszett neki, mivel nem szeretett volna még egy sztereotip „szőke nő” karaktert játszani.

Micsoda hülye döntés volt részemről, ugye? Reese megérdemelte, hogy eljátssza a szerepet. Sokkal jobb munkát végzett, mint amit én valaha képes lettem volna kihozni a karakterből

– mondta Applegate. Witherspoontól eleinte ódzkodtak a producerek, mert azt gondolták, a valóságban egy hárpia és kiállhatatlan személy, aki nem tudna eljátszani egy ilyen karaktert. Ezt a színésznő maga mesélte egy interjúban, és hozzátette, a menedzsere erőltette, hogy menjen el a meghallgatásra és igyekezzen „szexisen viselkedni”, hogy megnyerje a fejeseket.

Elle Woods mellett a másik fő karakter, Vivian Kensington szerepe is csak az utolsó pillanatban került Selma Blairhez. A producerek ugyanis Chloë Sevignyt szerették volna, ám ő éppen a Démoni szerető című filmet forgatta, és nem fért bele az idejébe, hogy ezt a karaktert is eljátssza. Selma Blair és Witherspoon korábban már dolgoztak együtt a Kegyetlen játékok cím filmben, a Doktor Szöszi forgatása idején pedig még szomszédok is voltak, és pótkulcsuk volt egymás otthonához.

Elle Woods több mint hatvan szettben látható

Már csak belegondolni is fárasztó, mennyire idegtépő lehetett ennyiszer átöltözni a forgatás alatt, de a kaliforniai felsőosztályból származó karakter egyik legfontosabb jellemzője volt a ruhatára. Reese Witherspoon ezzel tisztában volt, és nem akarta, hogy idegenek kezébe kerüljenek a szettek, amiket a film során viselt, emiatt a szerződésében külön kikötötte, hogy az összes általa viselt ruhadarabot megtartja a forgatás után. Azóta gondosan becsomagolva tárolja őket otthonában, egy magazinnak meg is mutatta a gyűjteményt, és elmondta, a lányának adja majd az össz darobot.

Könyv alapján készült a film

Elle Woods karakterét valójában Amanda Brown alkotta meg, a könyvben pedig a saját életét írta meg. A karakterről kiderül például, hogy a divatmagazin után kapta a nevét, amit Brown állandóan bújt. Ő maga is jogi egyetemre ment, annyi különbséggel, hogy Harvard helyett a Stanfordon végezte el tanulmányait. A könyvet az egyetemi tapasztalatai alapján írta, viszont Elle-lel szemben ő sosem diplomázott. A történeteket eredetileg az iskola paródiájának szánta. Brown rózsaszín, bolyhos tollal, rózsaszín lapra írta a könyvet, amit végül több kiadóhoz is elküldött. Emiatt használt Elle Woods a filmben ugyanilyen tollat és illatos, rózsaszín papírt az egyetemen.

Kim Kardashian és Ariana Grande is imádják

A Doktor Szöszi sosem megy ki a divatból, legalábbis néhány sztár szerint biztosan nem. Ariana Grande a Thank U, Next videóklipjében több film emlékezetes jeleneteit feldolgozta (Bajos csajok, Hirtelen harminc), köztük volt cikkünk tárgya is. A film látványvilága, jelmezei és esztétikája Grandén kívül inspirálta az amerikai humorista Benito Skinnert is, akiről hosszabban ebben a cikkben már írtunk. Melyik hírességre illik legjobban Elle Woods elkényeztetett, divatőrült, kaliforniai élete, aki egyszercsak kitalálja, hogy jogot szeretne tanulni? Akinek Kim Kardashian neve ugrott be, az jól tippelt, ugyanis a humorista az ő bőrébe bújva készítette el a videót. Pár hónappal később Kim Kardashiannak is eszébe jutott, mekkora poén lenne lemásolni Elle Woods videóját, úgyhogy gyorsan összehívott egy csapatot, akik kockáról kockára ugyanazt a videót leforgatták, ami így sikerült:

Witherspoon sokat dolgozott a karakterén

Reese Witherspoon alapos kutatómunkát végzett, hogy élethűen megformálhassa Elle Woodsot, több alkalommal is ellátogatott különböző lányszövetségekbe, hogy első kézből vizsgálhassa a működésüket, dinamikájukat. Több taggal is összebarátkozott.

Vacsorázni jártam velük, olyan volt, mint egy antropológiai tanulmány. Megfigyeltem, mit és hogy esznek, hogyan viselkednek, hogyan gondolkodnak, hogyan szépítkeznek, mindent

– mondta a színésznő. Elle Woods ruhatárának fő színét is ez a terepszemle inspirálta.

Egy másik interjúban Witherspoon elmesélte, mennyire megterhelő volt számára megformálni a karaktert, mivel ő egyáltalán nem ennyire pörgős és közvetlen, mint Woods, ahogy azt a tulajdonságát is nehéz volt elsajátítania, hogy mennyi erőfeszítést öl mindenbe, amibe belekezd.

Más befejezést szántak a filmnek, néhol pedig változtattak a könyvön

Az írók eredetileg azzal zárták le a filmet, hogy a bírósági ügy sikeres megoldása után Witherspoon a bíróság előtti lépcsőn megcsókolja Luke Wilsont. A tesztközönségnek ez a befejezés nem tetszett, mert kíváncsiak voltak arra, hogyan alakul tovább a főszereplő élete, sikerül-e lediplomáznia.

Elég gyenge befejezés volt az, amit eredetileg terveztünk. A csókjelenet nem volt releváns, mivel a film sem a kettőjük kapcsolatáról szólt, nem egy romantikus filmnek szántuk. Éppen ezért került a diplomaosztó a film végére

– mondta az egyik producer. A könyv szerint Woods nem a Harvardra, hanem a Stanfordra jelentkezik, azonban az iskola nem engedélyezte, hogy a filmben említést tegyenek az intézményről. A Harvard ellenben megengedte, hogy a filmben felhasználják az iskola nevét, forgatni viszont nem lehetett a kampuszon, így a stábnak különböző amerikai iskolákban kellett felvennie a jeleneteket.

Reese Witherspoon és Luke Wilson is parókát viselt

A diplomaosztó jelenetet utólag vették fel, viszont ekkor Wilson és Witherspoon is bőven a következő projektjeiken dolgoztak. Előbbi például Wes Anderson Tenenbaum, a háziátok című filmet forgatta, aminek kedvéért kopaszra borotválta a fejét. Witherspoon pedig Angliában tartózkodott a Bunbury, avagy jó, ha szilárd az ember miatt. A haját a Doktor Szöszi forgatása után le kellett vágnia, mert a hajsütővas túlzott használatától roncsolódott. A film utolsó jelenetét Angliában vették fel Witherspoon miatt, a diplomázó tömeget pedig a stáb másik fele Kaliforniában forgatta le. Mindkét színész parókát viselt a jelenetek során.

Frizurákból sem volt hiány

Ha valaki legközelebb újranézi a filmet, számolja meg, hányféleképpen hordja Witherspoon a haját. Valójában minden egyes jelenetben különböző frizurája van, vagyis több mint negyven frizurát hordott a film alatt.

Reese Witherspoon friss anyuka volt

Fél évvel a forgatás kezdete előtt, huszonhárom évesen Witherspoon megszülte első gyerekét, akit Ryan Phillippe-el közösen neveltek. A színésznő egy interjúban elmondta, mekkora nehézséget okozott neki összeegyeztetni a munkát az anyasággal, pláne, hogy a kislánya hasfájós baba volt. Elmesélte, hogy míg nappal forgatott, az éjszakákat többnyire átvirrasztotta kislánya sírása miatt, így sokszor megfordult a fejében, hogy feladja.

Ryan támogatása nélkül nem tudtam volna végigcsinálni. Nagyon aggódtam, mert alig aludtam a lányom, Ava miatt, aki elég sokszor volt beteg a forgatás ideje alatt. Sok olyan nap volt, amikor azt hittem, nem fog menni.

A „hajol és feszít” nem volt előre megírva

A film egyik emlékezetes jelenetében Witherspoon tanít néhány mozdulatot a manikűrösének, aki szeretné felkelteni a szalonba gyakran látogató futár figyelmét. A helyiségben végül az összes ott tartózkodó nő nekiáll utánozni és begyakorolni Elle Woods mozdulatait, aki megmutatja, hogyan kell szexin lehajolni, majd felvenni valamit úgy, hogy szépen kidomborodjanak az idomaik. Ezt a jelenetet csak később írták bele a filmbe, mivel mindenképpen szerettek volna egy mellékszálat adni Jennifer Coolidge-nak. A hajol és feszít mozdulatsort végül egy esti kocsmázás közben találták ki a készítők.

via GIPHY

Reese Witherspoon karrierje a film után

A Doktor Szöszi kétségkívül megnyitotta az ajtókat Witherspoon előtt, és innentől kezdve már komolyabb szerepeket is játszhatott. 2005-ben mutatták be például Johnny Cash életrajzi filmjét, A nyughatatlant, ami miatt négy hónapon át énekleckéket kellett vennie. Később élete egyik legnagyobb kihívásaként tekintett vissza a forgatási időszakra. A film jó kritikákat kapott, őt pedig Oscar-díjjal jutalmazták az alakításáért. A következő években azonban kezdett kikopni a neve köztudatból, nem találták meg olyan szerepek, melyeket elég izgalmasnak érzett volna ahhoz, hogy el is játssza. Néhány felejthető vígjátékon kívül alig szerepelt valamiben.

2016-ban azonban megalapította a saját produkciós cégét Type A Films néven, melyből később Hello Sunshine lett. Rájött, hogy ha nem hullanak az ölébe olyan szerepek, amik érdeklik, miért ne kereshetne ő maga olyan alkotásokat, amiket filmre vihet.

Úgy érzem, ott tartok az életemben, hogy még simán csinálhatok húsz akármilyen filmet. De miért ne csinálhatnék húsz olyan filmet, amik számítanak is?

– mondta, majd belevetette magát a könyvek világába, így jött rögtön két alkotás is, a Holtodiglan és a Vadon. A filmekért 369 millió dollárt zsebeltek be, ráadásul a Holtodiglan még egy Oscar-jelölést is kapott. Witherspoon ezután evezni kezdett kicsit a tévé és a sorozatok irányába, a következő projektje a Hatalmas kis hazugságok, amelyben olyan A-listás sztárok szerepelnek, mint Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Laura Dern vagy Meryl Streep. A sorozat nyolc Emmy-díjat kapott. És ez volt az a pont, amikor – Witherspoon szerint hosszú évek után – elkezdték komolyan venni a szakmában.

Sokáig senkitől nem kaptam ajánlatot, miközben egy pasinak elég egyszer jól szerepelnie a Sundance filmfesztiválon, és megkapja a Jurassic Worldöt.

A sorozat mindenképpen változást hozott a színész karrierjébe, mivel rájött, lehetősége van egyre több erős női karaktert bemutatnia.