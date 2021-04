Így búcsúztak a magyar hírességek Törőcsik Maritól

Hosszan tartó, súlyos betegség után meghalt Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze, kétszeres Jászai Mari-díjas és háromszoros Kossuth-díjas színművész.

Törőcsik unokája, Járai Máté egy videóval búcsúzott, melyben a színésznő Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika című művéből olvas fel.

Felesége, Járai Kíra egy képet osztott meg Tőröcsikről és a színésznő néhai férjéről, Maár Gyuláról, mellé azt írta:

Tóth Gabi azt írta: „Isten vigyázza útját, MŰVÉSZNŐ🙏🏻,”. Nővére, Tóth Vera is hasonlóképp fogalmazott: „Jó utat, Művésznő.”

Kiszel Tünde közös képpel búcsúzott:

Oláh Gergő olyan sorokkal búcsúzott, amiket Törőcsik intézett felé:

Hajdú Péter a közösségi oldalán azt írta:

Alföldi Róbert is megemlékezett:

Mari! Én nagyon szeretem magát! És nem tudok most jobb mondatot, mint tudja, azt a mi mondatunkat. Amit akkor írtam, amikor anno majdnem meghalt. Nem lehetne, hogy most is elolvassa, és akkor felhív, hogy na, de Igazgató uram! És nevetünk és nevetünk… De jó lenne! Maga sok csodára képes volt! Na, még ezt az egyet! Ölelem nagyon, és köszönöm a bizalmat! Nagyon köszönöm! Én nagyon szeretem magát!