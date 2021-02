Fodrászatban tartott rave partyra csaptak le a rendőrök Londonban – Videó

A rendőrök testkamerája rögzítette az akciót.

22 embert állítottak elő a múlt héten Londonban, miután a rendőrség lefülelt egy, a járvány miatti korlátozások kellős közepén tartott rave partyt, írta meg a Metro.

Február 19-én a szomszédok tettek bejelentést a rendőrségen, miután az egyik közeli üzletből kiabálást és zenét hallottak kiszűrődni, a rend őrei pedig nem sokkal később meg is érkeztek a London déli részén található fodrászathoz. A testkamerák felvételein látszik, hogy először átsétálnak az ürességtől kongó üzleten, egy másik helységbe lépve azonban majd’ két tucat partizó emberre bukkannak.

Összesen 22 embert büntettek meg, amin felül a bulit szervező férfinek további 10 ezer font bírságot is meg kell még fizetnie. E mellett természetesen a bulit is berekesztették. A helyi rendőrség szóvivője értetlenkedett az esetet látva, hiszen mindenki számára tudvalevő, hogy az ilyen események csak rontják az esélyeinket a vírussal szemben, és bár most jó ötletnek tűnik, valójában csak azt hátráltatjuk ezekkel, hogy mielőbb visszatérjen az élet a rendes kerékvágásba.

A brit szigeteken az újabb lezárások óta kimondottan nagy népszerűségnek örvendenek az illegális bulik, hiszen a rendőrség is egyre többet fülel le. Decemberben például fejenként 1000 fontra büntettek meg két tinédzsert, amiért karácsony alkalmából rave partyt rendeztek egy lakatlan társasházban.