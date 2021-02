„A kieső első kérdése általában az, hogy büszkék-e rá a szülei. És a válasz mindig igen”

A Jöttem, láttam, buktamot kísérleti jelleggel indította az RTL Klub, ahol az aktuálisan kieső szereplő párbaj utáni napjait lehet nyomon követni: többi között láthatjuk, ahogy hónapok után először veszi kezébe a telefonját, illetve azt is, amikor először találkozik a családjával. A műsor készítőinek legtöbbször pillanatok alatt kell összerakniuk az adást, és figyelniük kell, hogy a kamera egy napig a kieső és a családja minden reakcióját lekövesse. A műsor készítőivel, illetve Nádai Anikóval, a produkció műsorvezetőjével beszélgettünk.

A ValóVilág tizedik szériája már több annál, hogy negyvenöt percbe sűrítve nézhetjük végig, miként telt egy napja a villalakóknak. A közösségi felületeknek köszönhetően online is figyelemmel kísérhetjük a játékosok mindennapjait – például az Instagramon, ahol a párbajok adásszünetében élőben jelentkeznek a szereplők. De míg a kiszavazások nyerteseinek életét továbbra is figyelhetjük a villa kameráinak hála, úgy a kiesett játékosról korábban nemigen hallottunk többet. Ezzel pedig el is árultuk a Jöttem, láttam, buktam koncepcióját: a szereplők magánéletébe nézhetünk be, láthatjuk, hogyan rázódnak vissza a hétköznapokba (merthogy elég hamar visszatalálnak, elég a körmösként dolgozó Frura gondolni), és azt is, amikor szembesülnek azzal, hogy a nézők szemében mennyire számítottak pozitív figurának. A produkció úgynevezett spin-offként készül, az adások csak interneten, az RTL Most+ platformon érhetők el.

Nádai Anikó 154 napot töltött a műsor negyedik szériájában a villa falai között, így azt mondja, pontosan tudja, min mennek keresztül a játékosok. A ValóVilágnak a nyolcadik széria óta ő az egyik műsorvezetője is, emiatt alapvetően semlegesen kell hozzáállnia a játékosokhoz – a kísérő műsornál azonban nem ennyire szigorúak a szabályok.

A Jöttem, láttam, buktam formátuma szabadabb, itt még jobban kifejthetem a véleményemet, hogy szerintem ki milyen hibát követett el, mit kellett volna másképpen csinálnia, és ha kell, számon is kérhetem. Legutóbb Renátónál volt erre szükség, akinek játéka során nem hagyhattuk figyelmen kívül, hogy verbális erőszakot követett el Fru ellen. Minden esetben kiállok a nőkért, és ha Dani kijön a villából, vele is ugyanúgy el fogok beszélgetni ezzel kapcsolatban. Sokszor azzal takaróznak a szereplők, hogy a kamera éjjel-nappal veszi őket, és a néző csak negyvenöt percet lát belőle. Ez igaz, de csak azt tudjuk megmutatni, ami megtörténik, és ilyen esetben muszáj felhívnunk a nézők figyelmét, hogy az ilyen viselkedés nincsen rendben

– mondta a 24.hu-nak Nádai Anikó. Hozzátette, szerinte a játékosok éhesek az információra, a szeretetre és Nádai reakciójára is, aki egyformán szereti őket, éppen ezért „nem döngölheti sárga földbe azokat sem, akiket felelősségre vonna a tetteik miatt”, hiába nem csupán a szórakoztatás a célja a műsornak, hanem ugyanúgy az edukáció, az érzékenyítés is, és hogy felhívja a figyelmet fontos társadalmi problémákra. Renátó abuzív viselkedéséről hosszabban, szakértőket bevonva ebben a cikkben foglalkoztunk.

A stúdióinterjú, amin mi is részt vehettünk, a műsor utolsó állomása. A forgatás összesen három napot igényel, ami konkrétan akkor kezdődik, amikor a játékosok kilépnek a villából, és elindulnak a párbajra. Ezalatt mindkét versenyzőt kamerák követik, hiszen a kiszavazás kezdetén még nem lehet tudni, hogy ki megy vissza a villába. Az operatőröknek közben a közönséget és a nézők között ülő családtagok, barátok reakcióit is figyelniük kell.

A Jöttem, láttam, buktam főszerkesztője, Szabó Csaba szerint a párbajról elsősorban kulissza felvételek kerülnek be, amelyek esetleg a Valóvilágból kimaradtak és tartalmilag is hozzá tesznek a műsorhoz. Az öltöző kulcsfontosságú helyszín a forgatás szempontjából, mivel a főszereplő először ekkor marad magára, ekkor szembesül igazán a kiesésével, és kezdi el feldolgozni a frissen szerzett élményeit. Itt készül vele egy interjú, a családjával csak ezután találkozhat pár perc erejéig a másnapi forgatás előtt. Mivel a legtöbb játékos vidéki, az éjszakát szállodában töltik. Általában kapnak egy kézi kamerát, az ezzel készült felvételek pluszban bekerülhetnek az adásba – annak függvényében persze, hogy tartalmilag mennyire lettek érdekesek. A telefonjukat is ekkor kapják vissza, ennek pillanatát pedig minden esetben rögzítik, merthogy a kieső ekkor szembesül először a nézői kommentekkel a közösségi oldalakon, és azzal, hogy mit gondol róla a külvilág. A forgatás második napján haza szállítják a kiesőt, akit már várnak a családtagjai, néhány esetben a barátai. VV Gábor például a barátnőjével találkozott először.

Kővári Andrástól, a műsor szerkesztőjétől megtudjuk, hogy a családtagok rendkívül nyitottak, nem volt még olyan, hogy ne akartak volna szerepelni, gyerekeik miatt ugyanis háttérbe szorul a kamerától és szerepléstől való félelmük: számukra az a legfontosabb, hogy végre lássák és megöleljék őket hónapok után, és amint ez megtörténik, el is felejtik, hogy kamerák veszik őket.

Egyáltalán nem instruáljuk őket. Nem mondjuk meg, hogy miről beszéljenek, ahogy azt sem határozzuk meg, hogy kikkel találkozhat először a kieső, de nyilván a legközelebbi hozzátartozókkal szokta először felvenni a kapcsolatot. Volt, aki külön találkozott a barátokkal, és volt, akit mindannyian együtt vártak otthon. Ha egy játékosnál jelentős konfliktus vagy történés van, mint mondjuk Fru esetében, négyszemközt jobban ki tudnak bontakozni a szereplők, amikor szembesítik őket valamivel. Az is előfordult, hogy több órát kellett forgatnunk, mire a család oldottan, természetesen nyilvánult meg a kamerák előtt

– tette hozzá Kővári, akinek elsődleges feladata a kieső családtagjaival való kapcsolattartás. Onnantól kezdve, hogy megtörténik a kiválasztás, elkezdi szervezni a forgatást, aminek első lépése, hogy kideríti, mit gondolnak pontosan a műsorban zajló történésekről.

A családnak először felvázolom, hogy ugyan még nem tudjuk, ki fog kiesni, de ha úgy alakul, benne lennének-e a műsorban. Információt gyűjtök, hogy mit gondolnak a játékosokról, kit szeretnek, kivel nem szimpatizálnak, ha esetleg konfliktusa volt a játékosnak, arról mi a véleményük. Olyan alaposan kell beszélgetnem velük, hogy pontosan tudjam, a hazatérés pillanatában milyen reakcióra, érzelmekre számíthatunk a családtól. Az a tapasztalatom, hogy a kiesők először mindig azt kérdezték meg, büszkék-e rá. Eddig minden szülő az volt.

Mivel a kihívott személyét (normál ügyrendben, tehát nem a döntő előtti, feszített tempójú hetekben) csak a párbaj előtt pár nappal tudjuk meg, nehezebb leszervezni a családdal a látogatást, viszont eddig mindig sikerült megoldani a forgatást. Szabó Csaba szerint ennyi idő is bőven elegendő, hogy mindenre felkészüljenek.

Szervezés szempontjából az egyik legnehezebb adás a karácsonyi volt. December 23-án este derült ki, ki lesz a kihívott, azaz a másik párbajozó, ami azt jelenti, hogy a szerkesztőnek 24-én délelőtt kellett mindent megbeszélnie a családtagokkal, és pár óra alatt összeszervezni a forgatási előkészületeket.

Az adás összeállítása személyre szabott, egyéntől függ, hogy kimegyünk-e a családhoz, vagy a párbajt követő találkozójukat rögzítjük, ahogy az is, hogy mennyit mutatunk az internetes kommentek olvasgatásából. Ha kialakult egy villaszerelem vagy -barátság, a már kieső játékost is elhívjuk a forgatásra, hogy megnézzük, hogyan viselkednek a villa falain kívül. Minden attól függ, hogy milyen szerepet töltött be a szereplő a ValóVilágban, és milyen események, konfliktusok, kapcsolati szálak határozták meg a játék során. Nekünk előre fel kell mérnünk, hogy a műsor mely aspektusaira érdemes nagyobb hangsúlyt fektetnünk az aktuális kiesővel.

Hozzátette, a mai napig tartja a széria összes kiesett villalakójával a kapcsolatot. A műsor utáni héten legalább kétszer felkeresi őket, hogy érdeklődjön a hogylétük felől, néha pár hét elteltével is keresik egymást. Szerinte ez azért van így, mivel a forgatás során nagyon bensőséges viszony alakult ki közte és a kieső, valamint annak családja között, hiszen ő az életük egy nagyon fontos és meghatározó pillanatában volt jelen. Általában a villabeli történésekről szokták kikérni Kővári véleményét. Míg a külső forgatás rengeteg és alapos előkészületet igényel, a stúdióbeszélgetésekhez másfajta felkészülésre van szükség, ami kiegészül a Nádai Anikó habitusából eredő reakciókkal, amelyeket a beszélgetés ritmusa generál.

A műsorvezetés rengeteg gyakorlás, tapasztalat alapján lesz olyan, amilyen. Ösztönös lény vagyok, nekem az nem megy, hogy csak az előre megírt kérdéseket teszem fel. Igazodom a beszélgetéshez, arra a reagálok, ami éppen történik, és ha elhangzik egy olyan félmondat, amit fontosnak érzek, arra kérdezek vissza

– tette hozzá Nádai Anikó.

A műsor gyártási része Benyovszky Réka executive poducer keze alatt történik. A gyártó cég, a Paprika Studios munkatársaival együtt ő szervezi a forgatásokat, és koordinálja az ahhoz szükséges eszközöket, technikai berendezéseket és minden mást, ami a ValóVilág produkció gyártásával kapcsolatos. Szerinte a műsor egyik legösszetettebb része a szervezés, hiszen több helyszínen, több emberrel zajlik a forgatás. Kiderült, hogy az utolsó kiesővel, ahogy a nyertessel is lesz Jöttem, láttam, buktam, röviddel a finálé után. Arra a kérdésünkre is választ kaptunk, hogy ki kezeli a villában a játékosok Instagram-oldalát, és hogy ők ilyenkor vajon simán látják-e a szereplők összes, korábbi üzenetváltásait.

Külön csapat kezeli az Instagram-fiókjaikat, a játékosok a villában az eszközökön csak fotót tudnak készíteni, amiket nem is tudnak visszanézni, mert azok rögtön felkerülnek a felhőbe, ahonnan a kreatív producerrel és a főszerkesztővel egyeztetve a social csapat válogat, hogy melyeket posztoljuk. Mielőtt megkaptuk a játékosok belépési kódját, közösen átnéztük a fiókjukat, hiszen ismernünk kell az előéletüket. A kiesők pedig ugyanezt az Instagram-profiljukat használhatják egy ideig a ValóVilágot követően is.

Szabó Csaba szerint nem lett volna értelme az első kiesővel, VV Mercédesszel elkészíteni a műsort, mivel ő pár nap után esett ki, és nem párbajon, hanem nézői szavazás alapján. Szabó úgy fogalmazott, hogy mindenki ment már nyaralni ennyi időre, nem történnek nagy egymásra borulások, a nézőkben még nem alakult ki kötődés, amit az is alátámaszt, hogy egy közönségszavazáson lett utolsó, ami a kiesését okozta.

Kapcsolódó ValóVilág: A nézők háborognak, úgy érzik, átverte őket az RTL A kommentelők szerint más esett volna ki, ha a csatorna nem vezeti félre őket a kérdéssel.

Technikailag szerinte a legnehezebb nem az, hogy lekövessék a szereplők reakcióját, hiszen a reality műfajnál ehhez már hozzászoktak. A nehézség sokkal inkább abból fakad, hogy sokszor pillanatok alatt változnak a viszonyok a kieső és a játékosok, valamint a családtagjai között. Rengetegszer előfordul, hogy muszáj elrugaszkodni az addigi felvételi ütemtervtől, és percek alatt kitalálni egy teljesen újat, ami jobban illeszkedik az aktuális helyzethez.